Clima en Panamá: Pronóstico del domingo 17 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó las condiciones meteorológicas previstas para este domingo 17 de mayo, destacando la presencia de aguaceros aislados, actividad eléctrica y altas temperaturas en distintas regiones del país.

Durante la tarde, los aguaceros podrían intensificarse en sectores de Colón, norte de Veraguas y áreas montañosas de la Comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, el IMHPA prevé aguaceros dispersos con actividad eléctrica en zonas marítimas y sectores de Darién durante la madrugada. Para la tarde, las lluvias de moderadas a fuertes intensidad se extenderán hacia Panamá, Panamá Oeste, Darién, el sur de Veraguas y áreas montañosas de la península de Azuero.

Las temperaturas mínimas estarán entre 13°C y 18°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 22°C y 27°C. Las máximas alcanzarán entre 29°C y 35°C en gran parte del territorio nacional.

El informe también advierte sobre índices de radiación UV-B entre 5 y 11, con niveles de riesgo que van de moderados a extremos, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol y mantenerse atentos a los avisos de vigilancia meteorológica.