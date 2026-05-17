Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán por la segunda vuelta presidencial de Perú

La segunda vuelta se perfila como un enfrentamiento entre dos visiones políticas opuestas: Fujimori, representante de una línea conservadora y con experiencia en anteriores procesos electorales, frente a Sánchez, quien encabeza una propuesta de izquierda con énfasis en políticas sociales. Los debates previstos en las próximas semanas serán clave para que los electores definan su voto.El nuevo presidente asumirá funciones el 28 de julio de 2026, en el marco de las celebraciones por el aniversario patrio, con el reto de conducir al país en un escenario marcado por la polarización política y las demandas de estabilidad económica.