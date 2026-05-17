Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán por la segunda vuelta presidencial de Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó oficialmente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio de 2026. La decisión se tomó tras confirmarse que ninguno de los postulantes alcanzó más del 50 % de votos válidos en la primera vuelta realizada el 12 de abril. De acuerdo con el acta de proclamación, Fujimori obtuvo 17,19 % de los votos válidos, mientras que Sánchez alcanzó 12,03 %, cifras que los colocan como los dos aspirantes con mayor respaldo ciudadano entre los 35 candidatos que participaron en la contienda inicial.

El JNE activó el cronograma electoral para garantizar la organización del balotaje, que incluye la capacitación de miembros de mesa, la preparación de debates presidenciales y la difusión de información sobre multas y sanciones para quienes incumplan con su deber cívico. Los ciudadanos que no acudan a votar enfrentarán multas que varían entre 27,50 soles y 110 soles, según el nivel socioeconómico de su distrito. Asimismo, los miembros de mesa recibirán una compensación de 165 soles y un día de descanso, mientras que la inasistencia injustificada será sancionada con 275 soles. La proclamación no estuvo exenta de controversias. Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga, presentó recursos de nulidad alegando irregularidades, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes. El JNE deberá resolver estas impugnaciones conforme a la ley electoral vigente.