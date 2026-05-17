MEF inicia impresión del CEPANIM: quiénes cobrarán y cuándo entregarán los certificados

Miles de panameños siguen atentos a una de las preguntas más repetidas de las últimas semanas: ¿cuándo entregarán el CEPANIM y quiénes podrán recibirlo? El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó nuevos avances en el proceso y confirmó que ya inició la impresión de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), paso que abre el camino para las primeras entregas previstas para junio de 2026.

La noticia llega mientras el proceso de inscripción continúa creciendo a nivel nacional.

Según cifras oficiales, más de 240 mil beneficiarios ya realizaron el registro digital, una cantidad que representa cerca de la mitad del universo estimado de personas que podrían acceder al beneficio.

¿Qué es el CEPANIM y quiénes tienen derecho a recibirlo?

El CEPANIM corresponde a los intereses por mora relacionados con retenciones del décimo tercer mes efectuadas durante determinados periodos históricos.

El programa está dirigido a beneficiarios directos, jubilados, pensionados y también a familiares o sobrevivientes en casos donde la persona beneficiaria haya fallecido.

¿Cuándo comenzarán las entregas?

El MEF indicó que la entrega física de certificados está proyectada para iniciar a mediados de junio, una vez se completen los procesos de validación y asignación de citas.

Cada persona deberá asistir en el día y hora establecidos para mantener un proceso organizado.

La pregunta clave: ¿todavía puedes registrarte?

El proceso de registro sigue habilitado y es un requisito obligatorio para recibir el beneficio. Sin completar este paso, el certificado no podrá ser gestionado. El trámite se realiza mediante la plataforma digital habilitada por el MEF.

¿Cómo calculan el dinero que recibirá cada persona?

Las autoridades explicaron que el cálculo parte del monto retenido durante el periodo correspondiente y posteriormente se aplica un interés simple anual del 3 % durante 34 años.

Dependiendo de los años cotizados, algunas personas podrían recibir incluso varios certificados distintos.

¿Los certificados podrán venderse o negociarse?

El MEF también confirmó que los CEPANIM podrán negociarse antes de su vencimiento y las ganancias derivadas de esa negociación estarán exentas de impuestos nacionales.

Mientras el proceso avanza, miles de personas siguen pendientes de una respuesta concreta: si ya se registraron, el próximo paso será esperar la citación oficial para la entrega física del certificado.