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Información útil

Cepanim: MEF se prepara para entregar certificados en junio

El MEF estima iniciar entrega de Cepanim en junio
El MEF estima iniciar entrega de Cepanim en junio MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/05/2026 12:17
El proceso de inscripción para los Cepanim avanza de forma positiva, mientras el MEF se prepara para iniciar la entrega de certificados en junio.

El proceso de registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) continúa avanzando en todo el país, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmara que más de 240 mil beneficiarios ya se han inscrito en la plataforma digital habilitada para este trámite.

De acuerdo con la entidad, la cifra supera el 50 % de los más de 400 mil beneficiarios estimados, lo que evidencia una amplia participación ciudadana en esta fase del proceso.

El MEF señaló además que mantiene habilitados espacios de atención presencial para apoyar a las personas que presentan dificultades técnicas o inconvenientes durante el registro en línea.

La institución también informó que inició la impresión de los certificados y adelantó que la entrega podría comenzar a partir de junio, una vez se coordinen las citas correspondientes con cada beneficiario.

Carmen Jaén, coordinadora de atención del MEF, recordó a la población la importancia de asistir puntualmente el día y hora indicados en la cita asignada, con el objetivo de mantener un proceso ágil y organizado.

MEF aclara proceso para determinar monto de Cepanim

El MEF explicó que el cálculo de los Cepanim parte del monto retenido correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes, utilizando como referencia las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social entre abril y agosto de cada año trabajado.

La entidad detalló que a ese monto se le aplica un interés simple anual del 3 % durante 34 años, periodo comprendido entre 1983 y la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017.

El MEF indicó además que los certificados serán emitidos en cuatro periodos históricos: 1972-1974, 1975-1977, 1978-1980 y 1981-1983, por lo que algunos beneficiarios podrían recibir hasta cuatro certificados distintos, dependiendo de sus años cotizados.

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