Cepanim: MEF se prepara para entregar certificados en junio

El proceso de registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) continúa avanzando en todo el país, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmara que más de 240 mil beneficiarios ya se han inscrito en la plataforma digital habilitada para este trámite. De acuerdo con la entidad, la cifra supera el 50 % de los más de 400 mil beneficiarios estimados, lo que evidencia una amplia participación ciudadana en esta fase del proceso.

El MEF señaló además que mantiene habilitados espacios de atención presencial para apoyar a las personas que presentan dificultades técnicas o inconvenientes durante el registro en línea. La institución también informó que inició la impresión de los certificados y adelantó que la entrega podría comenzar a partir de junio, una vez se coordinen las citas correspondientes con cada beneficiario. Carmen Jaén, coordinadora de atención del MEF, recordó a la población la importancia de asistir puntualmente el día y hora indicados en la cita asignada, con el objetivo de mantener un proceso ágil y organizado.

MEF aclara proceso para determinar monto de Cepanim