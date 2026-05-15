Cepanim: MEF se prepara para entregar certificados en junio

El MEF señaló además que mantiene habilitados espacios de atención presencial para apoyar a las personas que presentan dificultades técnicas o inconvenientes durante el registro en línea.La institución también informó que inició la impresión de los certificados y adelantó que la entrega podría comenzar a partir de junio, una vez se coordinen las citas correspondientes con cada beneficiario.Carmen Jaén, coordinadora de atención del MEF, recordó a la población la importancia de asistir puntualmente el día y hora indicados en la cita asignada, con el objetivo de mantener un proceso ágil y organizado.