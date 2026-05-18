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Economía

Primera reunión plenaria de la Mesa Tripartita de Construcción será este 19 de mayo

Gobierno y sector privado buscan medidas para reactivar la industria.
Gobierno y sector privado buscan medidas para reactivar la industria. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/05/2026 18:32
Se discutirán propuestas concretas orientadas a recuperar la inversión, dinamizar proyectos y generar empleos bien remunerados para los panameños

La Asamblea Nacional de Panamá anunció que este martes 19 de mayo se celebrará la Primera Reunión Plenaria de Trabajo de la Mesa Tripartita para la Dinamización del Sector Construcción, iniciativa impulsada por el diputado Luis Eduardo Camacho y respaldada por el pleno legislativo con el objetivo de reactivar uno de los motores más importantes de la economía nacional.

Este encuentro marcará el inicio formal de la fase técnica, en la que representantes del Gobierno, la empresa privada, los trabajadores y diputados de distintas bancadas comenzarán a definir la metodología de trabajo y la organización de mesas temáticas.

En estos espacios se discutirán propuestas concretas orientadas a recuperar la inversión, dinamizar proyectos y generar empleos bien remunerados para los panameños.

El diputado Camacho presidirá la mesa principal y coordinará el proceso de diálogo nacional.

Durante la instalación de la iniciativa, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, subrayó que la recuperación económica del país pasa necesariamente por devolver dinamismo al sector construcción, actividad que históricamente ha sido motor de empleo, inversión y crecimiento.

La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) también se ha sumado con propuestas para debatir acuerdos que permitan retomar proyectos y superar los principales obstáculos que enfrenta la industria.

Las organizaciones que participaron en la instalación de la mesa el pasado 12 de mayo confirmaron su asistencia junto a sus equipos técnicos, lo que permitirá que las submesas comiencen a recibir y evaluar iniciativas para fortalecer la actividad.

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