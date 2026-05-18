Primera reunión plenaria de la Mesa Tripartita de Construcción será este 19 de mayo

La Asamblea Nacional de Panamá anunció que este martes 19 de mayo se celebrará la Primera Reunión Plenaria de Trabajo de la Mesa Tripartita para la Dinamización del Sector Construcción, iniciativa impulsada por el diputado Luis Eduardo Camacho y respaldada por el pleno legislativo con el objetivo de reactivar uno de los motores más importantes de la economía nacional.

Este encuentro marcará el inicio formal de la fase técnica, en la que representantes del Gobierno, la empresa privada, los trabajadores y diputados de distintas bancadas comenzarán a definir la metodología de trabajo y la organización de mesas temáticas.

En estos espacios se discutirán propuestas concretas orientadas a recuperar la inversión, dinamizar proyectos y generar empleos bien remunerados para los panameños.