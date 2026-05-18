Primera reunión plenaria de la Mesa Tripartita de Construcción será este 19 de mayo

El diputado Camacho presidirá la mesa principal y coordinará el proceso de diálogo nacional. Durante la instalación de la iniciativa, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, subrayó que la recuperación económica del país pasa necesariamente por devolver dinamismo al sector construcción, actividad que históricamente ha sido motor de empleo, inversión y crecimiento.La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) también se ha sumado con propuestas para debatir acuerdos que permitan retomar proyectos y superar los principales obstáculos que enfrenta la industria.Las organizaciones que participaron en la instalación de la mesa el pasado 12 de mayo confirmaron su asistencia junto a sus equipos técnicos, lo que permitirá que las submesas comiencen a recibir y evaluar iniciativas para fortalecer la actividad.