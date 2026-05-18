La advertencia sindical que empaña la estrategia económica del Gobierno

Las <b>Organizaciones Sindicales Independientes en Resistencia (OIR)</b> alertaron sobre las graves consecuencias que afronta el país tras ser incluido por la <b><a href="/tag/-/meta/oit-organizacion-internacional-del-trabajo">Organización Internacional del Trabajo (OIT)</a></b> en la 'lista larga' de los 40 países con mayores incumplimientos de las Normas Internacionales del Trabajo. Esta medida, adoptada en abril de 2026, responde a las violaciones al <b>Convenio Fundamental No. 87</b> sobre la libertad sindical.A partir del próximo 1 de junio de 2026, durante la Conferencia Anual de la OIT, se definirá la 'lista corta' integrada por 24 naciones del mundo. Estos países serán sometidos a un escrutinio riguroso por parte de la Comisión de Aplicación de Normas. Según el pronunciamiento de la OIR, <i><b>Panamá es un 'fuerte candidato a ingresar a esta lista, por segundo año consecutivo'</b></i>, debido a una conducta estatal que desconoce los derechos mínimos de los trabajadores, atenta contra la autonomía de los sindicatos y sostiene una campaña de persecución contra sus líderes.La organización sindical criticó la postura del Ejecutivo, señalando una contradicción entre la búsqueda de capitales y el cumplimiento de los compromisos internacionales. Mientras el presidente de la República busca recuperar la confianza de los organismos mundiales de crédito y atraer inversionistas extranjeros para el sector empresarial, <i>'insiste en subestimar el impacto negativo reputacional y en el desprestigio de País como destino de inversiones'</i>.La OIR advirtió que reincidir en la lista corta implicaría una eventual escalada en los mecanismos de control de la OIT para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de los derechos humanos. Ante este escenario, el gremio lamentó los intentos gubernamentales por maquillar la situación internacional del país mediante el uso de supuestos dirigentes.Mediante un comunicado de prensa dado a conocer este lunes 18 de mayo, la coalición obrera hizo un llamado urgente para <i>'instaurar un Diálogo Social efectivo'</i>. Este proceso, detallaron, debe construirse sobre reglas democráticas que respeten la representatividad y legitimidad de las organizaciones sindicales y sus líderes, elegidos libremente y sin la intervención del gobierno nacional ni del sector empresarial.