¿Qué busca ganar Putin con su viaje a China tras la reunión entre Trump y Xi Jinping?

El presidente ruso, Vladimir Putin, viajará a China pocos días después de la reunión de alto nivel entre Donald Trump y Xi Jinping, una visita que ha despertado preguntas sobre los objetivos estratégicos de Moscú y el nuevo equilibrio geopolítico entre las grandes potencias.

La visita ocurre en un momento de cambios diplomáticos relevantes y mientras Rusia busca fortalecer su posición internacional en medio de sanciones occidentales y del impacto prolongado de la guerra en Ucrania. Analistas consideran que Moscú no solo busca reforzar su alianza política con Pekín, sino también obtener beneficios económicos y estratégicos de largo plazo.

¿Por qué es tan importante esta visita?

El Kremlin ha descrito la relación entre Rusia y China como una “asociación estratégica privilegiada”, y adelantó que durante el viaje se abordarán asuntos económicos, comerciales y temas internacionales clave.

Uno de los temas que genera mayor atención es el proyecto energético Power of Siberia 2, un gasoducto que podría transportar hasta 50 mil millones de metros cúbicos de gas ruso hacia China anualmente.

El proyecto ha sido considerado una pieza clave para Moscú, especialmente después de la reducción de ventas energéticas a Europa.

¿Qué podría ganar Rusia?

Especialistas señalan varios objetivos detrás del viaje:

- Mayor cooperación económica con China.

- Nuevos acuerdos energéticos y comerciales.

- Reforzar el respaldo político entre ambos gobiernos.

- Mantener una posición estratégica frente a Estados Unidos y sus aliados.

- Evaluar de primera mano los resultados de la reciente reunión entre Trump y Xi Jinping.

La visita también coincide con el fortalecimiento progresivo de los vínculos entre Moscú y Pekín desde que ambos países declararon una asociación estratégica “sin límites” años atrás.

¿Hay un mensaje político detrás del viaje?

El hecho de que Putin llegue a Pekín apenas días después de la visita de Trump también ha generado interpretaciones políticas.

Analistas internacionales consideran que el encuentro puede representar una demostración de que Rusia busca mantener un lugar relevante dentro del nuevo escenario global, mientras China intenta equilibrar sus relaciones con distintas potencias y consolidarse como un actor central en la diplomacia internacional.