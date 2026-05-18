  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Alex Saab reaparece en corte de Miami y enfrenta nuevos cargos por lavado de dinero

El empresario colombiano permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso por lavado de dinero en Estados Unidos.
El empresario colombiano permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso por lavado de dinero en Estados Unidos. AFP
Por
Darine Waked
  • 18/05/2026 15:27
El empresario colombiano permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial que reabre uno de los casos más polémicos ligados al chavismo

El empresario colombiano y exministro venezolano Alex Saab volvió este lunes al centro de la polémica internacional al comparecer ante una corte federal de Miami, luego de ser deportado desde Venezuela y acusado nuevamente por delitos relacionados con lavado de dinero y conspiración financiera.

Saab, de 54 años, señalado durante años por las autoridades estadounidenses como presunto operador financiero de Nicolás Maduro, llegó el sábado a Miami bajo custodia federal y este lunes enfrentó su primera audiencia ante la jueza Marty Fulgueira Elfenbein, quien ordenó que permanezca detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio.

Vestido con uniforme penitenciario marrón y esposado según relató EFE, el empresario escuchó los nuevos señalamientos en su contra por supuestamente ocultar el origen de fondos y participar en operaciones financieras ilícitas vinculadas a contratos estatales venezolanos.

Regresa a la justicia de EE.UU.

Saab ya había enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos tras su captura en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición a Miami en 2021. Sin embargo, en 2023 recuperó su libertad durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

Tras regresar a Venezuela, fue incorporado al gobierno chavista y llegó a ocupar el cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional. Su caída política ocurrió meses después, cuando fue apartado del gabinete en medio de tensiones internas dentro del oficialismo venezolano.

Deportación sacude al chavismo

La deportación de Saab ocurre en medio de la nueva cooperación entre Washington y Caracas después de la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, hecho que cambió el escenario político venezolano.

El caso también provocó controversia dentro del chavismo luego de que funcionarios venezolanos aseguraran recientemente que Saab habría obtenido de manera irregular la nacionalidad venezolana, contradiciendo años de respaldo oficial.

Las autoridades estadounidenses consideran que el empresario podría convertirse en una pieza clave dentro de las investigaciones por corrupción, sobornos y presunto financiamiento ilícito relacionado con la administración de Maduro.

VIDEOS
Lo Nuevo