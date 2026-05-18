Alex Saab reaparece en corte de Miami y enfrenta nuevos cargos por lavado de dinero

La deportación de <b>Saab </b>ocurre en medio de la nueva cooperación entre <b>Washington </b>y <b>Caracas </b>después de la operación estadounidense que terminó con la captura de <b>Nicolás Maduro</b> el pasado enero, hecho que cambió el escenario político venezolano.El caso también provocó controversia dentro del chavismo luego de que <b>funcionarios venezolanos aseguraran recientemente que Saab habría obtenido de manera irregular la nacionalidad venezolana</b>, contradiciendo años de respaldo oficial.Las autoridades estadounidenses consideran que <b>el empresario podría convertirse en una pieza clave dentro de las investigaciones por corrupción, sobornos y presunto financiamiento ilícito relacionado con la administración de Maduro</b>.