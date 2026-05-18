Deportan a 45 colombianos por faltas migratorias y delitos en Panamá

Las autoridades panameñas deportaron y expulsaron a 45 ciudadanos colombianos como parte de los operativos de control migratorio y seguridad que impulsa el Gobierno Nacional en coordinación con Estados Unidos.

El grupo salió del país desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Colombia, informó el Servicio Nacional de Migración.

El grupo salió del país desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Colombia, informó el Servicio Nacional de Migración.

Detalles de la deportación

De acuerdo con el reporte oficial, 36 extranjeros fueron deportados por incumplir normas migratorias, entre ellas evasión de controles fronterizos, permanencia con estadía vencida y otras infracciones administrativas.

Además, 9 ciudadanos colombianos fueron expulsados tras mantener antecedentes y presuntas vinculaciones con delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, posesión y tráfico de armas, venta de sustancias ilícitas y extorsión.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan reforzar la seguridad nacional, combatir la migración irregular y preservar el orden público en el país.