Deportan a 45 colombianos por faltas migratorias y delitos en Panamá

Las autoridades panameñas deportaron y expulsaron a 45 ciudadanos colombianos como parte de los operativos de control migratorio y seguridad que impulsa el Gobierno Nacional en coordinación con Estados Unidos.El grupo salió del país desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Colombia, informó el Servicio Nacional de Migración.El grupo salió del país desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Colombia, informó el Servicio Nacional de Migración.<b>Detalles de la deportación</b>De acuerdo con el reporte oficial, 36 extranjeros fueron deportados por incumplir normas migratorias, entre ellas evasión de controles fronterizos, permanencia con estadía vencida y otras infracciones administrativas.Además, 9 ciudadanos colombianos fueron expulsados tras mantener antecedentes y presuntas vinculaciones con delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, posesión y tráfico de armas, venta de sustancias ilícitas y extorsión.Las autoridades señalaron que estas medidas buscan reforzar la seguridad nacional, combatir la migración irregular y preservar el orden público en el país.