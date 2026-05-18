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Agroferias del IMA del 20 de mayo: Puntos de venta a nivel nacional

El IMA realizará agroferias este miércoles 20 de mayo a nivel nacional.
El IMA realizará agroferias este miércoles 20 de mayo a nivel nacional. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/05/2026 14:16
El IMA anunció nuevas agroferias a nivel nacional con productos de la canasta básica a precios accesibles

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 20 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del miércoles 20 de mayo
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