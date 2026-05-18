¿Sube la tensión? China y Taiwán responden tras reunión entre Trump y Xi Jinping

La tensión geopolítica en Asia volvió a colocarse en el centro de atención internacional luego de que el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmara que la isla no provocará conflictos, pero tampoco renunciará a su soberanía, tras las recientes declaraciones surgidas después de una reunión de alto nivel entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y, el presidente de China, Xi Jinping.

Las declaraciones llegan en un momento de creciente atención internacional sobre el futuro de Taiwán, una isla autónoma reclamada por China, considerada uno de los temas más sensibles en la relación entre Pekín y Washington.

Xi Jinping advirtió sobre Taiwán durante reunión con Trump

De acuerdo con medios estatales chinos, el presidente Xi Jinping trasladó a Donald Trump que el tema de Taiwán representa “el asunto más importante” en las relaciones entre China y Estados Unidos y advirtió que un manejo incorrecto podría derivar en un conflicto.

Posteriormente, Trump también se refirió públicamente a la situación durante una entrevista con Fox News, donde aseguró: “No busco que nadie se independice”.

Sin embargo, el mandatario estadounidense agregó que la política de Estados Unidos respecto a Taiwán no había cambiado y afirmó que no había asumido compromisos específicos sobre el tema.

Taiwán responde: “Ya somos una nación soberana”

La respuesta del presidente Lai Ching-te llegó a través de una publicación en redes sociales, considerada su primera reacción directa tras la reunión entre Trump y Xi.

El mandatario sostuvo que “no existe un problema de independencia de Taiwán”, argumentando que el territorio ya se considera una nación soberana e independiente.

Según Lai, el futuro de Taiwán debe quedar únicamente en manos de su población.

“Taiwán, la República de China, es un país democrático soberano e independiente”, expresó el mandatario.

Además, reiteró que el gobierno taiwanés mantiene la posición defendida durante años por las autoridades de la isla: no es necesario declarar formalmente la independencia porque considera que el territorio ya funciona como un Estado soberano.

Taiwán insiste en mantener el statu quo

El mandatario también señaló que la isla no pretende generar tensiones adicionales.

“Taiwán no provocará ni intensificará conflictos, pero tampoco renunciará bajo presión a su soberanía nacional, dignidad y estilo de vida democrático”, afirmó.

Asimismo, indicó que Taiwán está dispuesto a promover intercambios y diálogo con China, aunque rechazó cualquier intento de presión política para forzar procesos de unificación.

La relación entre China y Taiwán continúa siendo uno de los temas más delicados del mundo.

Durante años, Pekín ha sostenido que Taiwán forma parte de su territorio y ha insistido en una eventual reunificación, preferiblemente por vías pacíficas. Sin embargo, las autoridades chinas también han dejado claro que no descartan el uso de la fuerza.

Mientras tanto, la mayoría de los ciudadanos taiwaneses se identifican como parte de una nación soberana, aunque muchos apoyan mantener el actual equilibrio político: sin una declaración formal de independencia y sin una unificación inmediata con China.

China también lanza mensaje a Japón en medio de la tensión regional

La tensión diplomática alrededor de Taiwán no quedó limitada únicamente a las declaraciones entre Washington, Pekín y Taipéi. China también elevó el tono hacia Japón después de que el primer ministro japonés destacara la importancia de la alianza entre Estados Unidos y Japón tras la reciente visita de Donald Trump a territorio chino.

A través de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pekín recordó el papel histórico de China y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y señaló que ambos países, junto a otras naciones aliadas, derrotaron al militarismo japonés y ayudaron a establecer el orden internacional de la posguerra.

Según la declaración oficial, las autoridades chinas consideran que actualmente sectores políticos de derecha en Japón buscan desafiar ese orden establecido, algo que, según Pekín, podría afectar la estabilidad regional.

Además, China pidió a Japón modificar su postura respecto a Taiwán y cuestionó lo que describió como una aceleración de políticas de remilitarización.

”Japón debería abordar su retórica y acciones erróneas sobre Taiwán, detener su impulso imprudente de remilitarización y regresar al camino de la buena vecindad, la amistad y el desarrollo pacífico”, indicó el portavoz.

Las declaraciones añaden un nuevo componente a un escenario que ya involucra a China, Taiwán y Estados Unidos, ampliando la atención sobre las alianzas estratégicas y el equilibrio político en la región Asia-Pacífico.