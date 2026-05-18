Vamos evalúa convertirse en partido político, tras el lanzamiento de UNE

El lanzamiento del nuevo partido político Unidos para la Nueva Era (UNE), liderado por el expresidente Martín Torrijos, ya comenzó a generar reacciones dentro del escenario político panameño.

Una de ellas vino desde la bancada independiente Vamos, que reconoció estar evaluando convertirse en partido político ante las posibles modificaciones al Código Electoral.

El diputado Luis Duke señaló este lunes que el surgimiento de UNE también obliga al movimiento a reflexionar sobre su futuro político y las limitaciones que podrían enfrentar las candidaturas independientes.

“Nos están obligando. Las modificaciones que quieren hacer al Código Electoral hacen que por la vía independiente tristemente no se pueda optar”, expresó Duke.

El diputado indicó que dentro de Vamos ya existen conversaciones internas sobre la posibilidad de constituirse formalmente como partido político para poder competir “con las mismas reglas” que los colectivos tradicionales.

“La conversación está y más ahora con lo que acaba de ocurrir. Nos queda sentarnos, pensarlo y saber cuándo es el momento adecuado para arrancar”, sostuvo.

Duke reaccionó además al lanzamiento de UNE y deseó éxitos al expresidente Martín Torrijos en el proceso de recolección de firmas para formalizar el nuevo colectivo político. Sin embargo, advirtió que observó “caras repetidas” de figuras vinculadas a gobiernos anteriores.

“La ciudadanía busca gente nueva, gente que pueda darle esperanza y credibilidad. Seguir colocando personas que han generado desconfianza en el pasado es saber que las cosas van a seguir igual”, afirmó.

El diputado añadió que será importante observar quiénes terminarán liderando el nuevo partido y qué rumbo tomará la organización en los próximos meses.

“Ahí es donde realmente veremos hacia dónde quieren ir”, comentó.

En paralelo, Duke confirmó que Vamos también mantiene conversaciones sobre la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para julio.

Aunque mencionó las aspiraciones del diputado Luis Eduardo Camacho, Shirley Castañeda y Jorge Herrera, insistió en que el debate debe centrarse en los compromisos que asumiría quien presida el Legislativo.

“¿Se van a comprometer a reducir las planillas? ¿A publicar las planillas de cada despacho? ¿A hacer esta Asamblea más eficiente? Eso es lo que espera el pueblo panameño”, cuestionó.

Duke tampoco descartó que Vamos impulse una candidatura propia para dirigir la Asamblea.

“Eso no se descarta”, aseguró. “Si esa es la opción, los objetivos serán reducir las planillas, modificar el reglamento interno, publicar toda la información y generar credibilidad en la Asamblea”.

El movimiento Vamos, que ganó protagonismo en las elecciones de 2024 con una bancada independiente significativa, enfrenta ahora el debate sobre si mantenerse como plataforma ciudadana o dar el salto formal hacia una estructura partidaria en medio de un escenario político que comienza a reconfigurarse rumbo a las próximas elecciones generales.