Irán entrega su contrapropuesta a Estados Unidos y exige reparaciones de guerra mientras Trump reanuda sus amenazas

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, <b>el conflicto en Líbano sigue dejando cifras devastadoras</b>.El <b>Ministerio de Salud </b>libanés informó que los bombardeos israelíes provocaron <b>más de 3.000 muertos desde marzo, entre ellos menores de edad y trabajadores sanitarios</b>.Aunque rige un precario cese al fuego desde abril, tanto <b>Israel </b>como <b>Hezbolá </b>se acusan mutuamente de violar la tregua.El presidente libanés, <b>Joseph Aoun</b>, afirmó que hará 'lo imposible' para detener la guerra y facilitar el regreso de miles de desplazados a sus hogares.