Ironman 70.3 Panamá 2026 deja impacto económico de $5 millones

Panamá volvió a posicionarse en el mapa internacional del triatlón. La organización del Ironman 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship 2026 presentó este lunes los resultados oficiales de una edición que reunió a más de 1,500 atletas y generó un importante movimiento económico y turístico para el país.

Durante el acto, la directora del evento, Rina Aguirre, destacó que 1,164 de los competidores llegaron del extranjero, provenientes de 60 países, lo que impulsó la ocupación hotelera, la gastronomía y otros sectores vinculados al turismo.

“Los atletas del extranjero generaron 4,000 noches de hotel, lo que dinamizó la economía de nuestro país. Lo que más nos emociona es cómo calificaron la experiencia en Panamá, especialmente la atención y el recibimiento de los panameños”, expresó Aguirre.

Según cifras compartidas por la organización, el evento dejó una derrama económica cercana a los $5 millones durante los días de competencia, convirtiéndose en una de las actividades deportivas con mayor impacto turístico celebradas recientemente en el país.

Aguirre señaló que el crecimiento del Ironman en Panamá también ha sido posible gracias al respaldo de distintas instituciones de seguridad y logística, entre ellas la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Policía Municipal.

“Sin ellos sería muy difícil realizar eventos de esta magnitud. Necesitamos brindar seguridad tanto a los atletas como a los residentes para que estos eventos puedan convivir con la dinámica de la ciudad”, sostuvo.

La organización confirmó además que Panamá mantendrá la franquicia del Ironman 70.3 durante los próximos tres años y que la meta para futuras ediciones es alcanzar los 2,000 atletas inscritos.

La próxima edición del Ironman 70.3 Panamá ya tiene fecha: se realizará el 28 de febrero de 2027 y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Además, Razzpao Latam anunció la realización de la primera edición de la Panama City Marathon, programada para septiembre de este año. Según Aguirre, la competencia será clasificatoria para el Maratón de Boston y contará con estándares internacionales de calidad.

“Queremos seguir posicionando a Panamá como un destino capaz de albergar eventos deportivos de alto nivel”, afirmó la directora del evento.

El crecimiento del turismo deportivo se ha convertido en una apuesta cada vez más fuerte para Panamá, especialmente por su capacidad para atraer visitantes internacionales y generar ingresos en sectores como hotelería, transporte, comercio y restaurantes.