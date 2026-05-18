‘Diosdado es el próximo’: la amenaza desde Estados Unidos que sacude al chavismo tras la captura de Alex Saab

<b>Alex Saab</b>, considerado una figura clave dentro de la estructura financiera del régimen de <b>Nicolás Maduro</b>, fue deportado desde <b>Caracas </b>y deberá comparecer este lunes ante una corte federal en <b>Miami</b>.El empresario colombiano enfrenta un nuevo proceso judicial, separado del caso por lavado de activos que había quedado sin efecto tras un indulto otorgado durante la administración <b>Biden </b>en medio de negociaciones políticas con <b>Caracas</b>.Ahora, con el endurecimiento de la política exterior estadounidense, sectores republicanos consideran que el chavismo incumplió los acuerdos relacionados con garantías democráticas en <b>Venezuela</b>, por lo que figuras cercanas a <b>Maduro</b> vuelven a estar en la mira.