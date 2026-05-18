‘Diosdado es el próximo’: la amenaza desde Estados Unidos que sacude al chavismo tras la captura de Alex Saab

La recaptura de Alex Saab en Estados Unidos no solo reactivó las investigaciones contra uno de los hombres más cercanos al régimen venezolano. También encendió las alarmas dentro del chavismo tras una advertencia pública lanzada desde Washington contra Diosdado Cabello. El congresista republicano Carlos Giménez publicó un mensaje en redes sociales mientras Saab era trasladado a Miami bajo custodia de la DEA: “Diosdado es el próximo”. La frase, breve pero explosiva, fue interpretada como una señal directa de que la presión judicial estadounidense podría extenderse hacia otros altos dirigentes del oficialismo venezolano.

La captura de Saab reabre el cerco sobre el chavismo

Alex Saab, considerado una figura clave dentro de la estructura financiera del régimen de Nicolás Maduro, fue deportado desde Caracas y deberá comparecer este lunes ante una corte federal en Miami. El empresario colombiano enfrenta un nuevo proceso judicial, separado del caso por lavado de activos que había quedado sin efecto tras un indulto otorgado durante la administración Biden en medio de negociaciones políticas con Caracas. Ahora, con el endurecimiento de la política exterior estadounidense, sectores republicanos consideran que el chavismo incumplió los acuerdos relacionados con garantías democráticas en Venezuela, por lo que figuras cercanas a Maduro vuelven a estar en la mira.

El silencio de Diosdado Cabello genera especulación

Tras la advertencia de Giménez, llamó la atención el silencio de Diosdado Cabello y de otros dirigentes del régimen venezolano. Analistas políticos interpretan la falta de reacción como una señal de preocupación ante posibles nuevas investigaciones o solicitudes judiciales impulsadas desde Estados Unidos. La cercanía entre Carlos Giménez y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dado aún más peso político al mensaje. Rubio ha sido uno de los funcionarios estadounidenses más duros contra el chavismo y ha respaldado acciones contundentes contra Nicolás Maduro y su entorno. Incluso, algunos sectores relacionan recientes apariciones públicas de Rubio con mensajes simbólicos dirigidos a Caracas, en medio del aumento de la presión diplomática y judicial.

La transformación de Cabello dentro del oficialismo

En los últimos meses, Diosdado Cabello también ha mostrado un cambio de perfil político. El dirigente chavista dejó atrás parte de su discurso confrontativo y comenzó a aparecer en actos institucionales junto a Delcy Rodríguez. Además, aceptó recientes cambios dentro del gabinete venezolano, incluyendo el nombramiento de su hija Daniella Cabello como ministra de Turismo. Aunque oficialmente mantiene poder dentro de la estructura gubernamental, la advertencia lanzada desde Estados Unidos vuelve a colocarlo en el centro de las especulaciones sobre futuras acciones contra miembros del chavismo.

El temor en Caracas: que Saab decida hablar