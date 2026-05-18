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ITSE inicia concurso para designar Gerente Educativo: conozca los requisitos

Creado mediante la Ley 71 de 2017, el ITSE es una institución pública de educación superior de ciclo corto con autonomía académica
Creado mediante la Ley 71 de 2017, el ITSE es una institución pública de educación superior de ciclo corto con autonomía académica Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/05/2026 09:05
El proceso busca garantizar transparencia y excelencia académica, seleccionando a un líder con visión estratégica, experiencia comprobada y compromiso con el fortalecimiento institucional

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció la apertura de la convocatoria pública para seleccionar al próximo Gerente Educativo de la institución, quien completará el periodo 2025-2029.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución No. ITSE-CD-008-2026, aprobada por el Consejo Directivo el pasado 15 de mayo, tras la renuncia de la anterior gerente educativa.

El Consejo Directivo destacó que el proceso busca garantizar transparencia y excelencia académica, seleccionando a un líder con visión estratégica, experiencia comprobada y compromiso con el fortalecimiento institucional

La convocatoria se enmarca en un momento de crecimiento para el ITSE, que inició el segundo cuatrimestre de 2026 con una matrícula cercana a los 5 mil estudiantes, consolidándose como referente en la formación técnica superior especializada y en la preparación del talento humano que demanda el desarrollo económico y social del país.

El nuevo gerente educativo tendrá la responsabilidad de liderar la gestión estratégica, técnica y administrativa de la institución, ejecutar el Plan Estratégico Institucional y promover una agenda centrada en la innovación y la calidad educativa.

Entre los requisitos para postularse figuran: ser panameño, contar con reconocida probidad, tener 35 años o más, poseer título universitario afín al cargo, acreditar al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa y cinco en gestión educativa, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 71 de 2017.

La convocatoria estará abierta del 18 de mayo al 19 de junio de 2026 en el portal oficial www.itse.ac.pa. La recepción de documentos se realizará del 22 al 26 de junio en la Secretaría de Registros Académicos del ITSE, ubicada en la Avenida José Domingo Díaz, Vía Aeropuerto, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El proceso de selección contempla evaluación preliminar, entrevistas, sustentación de ensayos y valoración de méritos, con un esquema de ponderación que incluye títulos universitarios (20%), formación complementaria (10%), experiencia profesional (20%), entrevista (25%) y ensayo (25%).

Creado mediante la Ley 71 de 2017, el ITSE es una institución pública de educación superior de ciclo corto con autonomía académica, administrativa, económica y financiera, orientada a la formación de talento humano altamente especializado y alineado con las necesidades del sector productivo nacional.

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