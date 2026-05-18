ITSE inicia concurso para designar Gerente Educativo: conozca los requisitos

La convocatoria estará abierta del 18 de mayo al 19 de junio de 2026 en el portal oficial www.itse.ac.pa. La recepción de documentos se realizará del 22 al 26 de junio en la Secretaría de Registros Académicos del ITSE, ubicada en la Avenida José Domingo Díaz, Vía Aeropuerto, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.El proceso de selección contempla evaluación preliminar, entrevistas, sustentación de ensayos y valoración de méritos, con un esquema de ponderación que incluye títulos universitarios (20%), formación complementaria (10%), experiencia profesional (20%), entrevista (25%) y ensayo (25%).Creado mediante la Ley 71 de 2017, el ITSE es una institución pública de educación superior de ciclo corto con autonomía académica, administrativa, económica y financiera, orientada a la formación de talento humano altamente especializado y alineado con las necesidades del sector productivo nacional.