ITSE inicia concurso para designar Gerente Educativo: conozca los requisitos

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció la apertura de la convocatoria pública para seleccionar al próximo Gerente Educativo de la institución, quien completará el periodo 2025-2029. La decisión fue formalizada mediante la Resolución No. ITSE-CD-008-2026, aprobada por el Consejo Directivo el pasado 15 de mayo, tras la renuncia de la anterior gerente educativa. El Consejo Directivo destacó que el proceso busca garantizar transparencia y excelencia académica, seleccionando a un líder con visión estratégica, experiencia comprobada y compromiso con el fortalecimiento institucional

La convocatoria se enmarca en un momento de crecimiento para el ITSE, que inició el segundo cuatrimestre de 2026 con una matrícula cercana a los 5 mil estudiantes, consolidándose como referente en la formación técnica superior especializada y en la preparación del talento humano que demanda el desarrollo económico y social del país. El nuevo gerente educativo tendrá la responsabilidad de liderar la gestión estratégica, técnica y administrativa de la institución, ejecutar el Plan Estratégico Institucional y promover una agenda centrada en la innovación y la calidad educativa. Entre los requisitos para postularse figuran: ser panameño, contar con reconocida probidad, tener 35 años o más, poseer título universitario afín al cargo, acreditar al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa y cinco en gestión educativa, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 71 de 2017.