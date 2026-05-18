Convocatoria de Austria para el Mundial: Los 26 Elegidos por Ralf Rangnick

David Affengruber, defensa central del Elche, es la principal novedad en la lista definitiva de Austria para el Mundial, anunciada este lunes por el seleccionador Ralf Rangnick, que ha apostado por el zaguero tras su gran temporada en el fútbol español.

El central de 25 años ha sido recompensado por su regularidad y su crecimiento en una campaña en la que se ha convertido en indispensable en la defensa del Elche, ganándose así un lugar en una cita histórica para su selección después de ser convocado por primera vez en marzo.

Austria afrontará el torneo con una plantilla de 26 jugadores en la que también figura, pese a sus escasos minutos de juego tras superar una lesión de rodilla, el veterano central del Real Madrid David Alaba, que es también el capitán del equipo.

Rangnick ya había asegurado que quería llevar a Alaba para trasladar al vestuario su enorme experiencia en grandes competiciones, pese a que su participación en el Mundial dependerá de su estado de forma.

Otro veterano que ha sido convocado es el delantero Marko Arnautovic, mientras que el ataque lo completan Michael Gregoritsch y Sasa Kalajdzic.

La zona más sólida del equipo austriaco es el centro del campo, donde Rangnick dispone de un grupo de gran nivel, que combina talento, despliegue físico y experiencia.

En esa demarcación destacan el mediapunta Christoph Baumgartner, el mediocentro de gran despliegue físico Xaver Schlager y Nicolas Seiwald, todos ellos del Leipzig.

A ellos se suma el incansable Konrad Laimer, jugador del Bayern de Múnich, así como Marcel Sabitzer, del Borussia Dortmund, un futbolista de gran técnica, visión de juego y golpeo.

A este grupo se une Carney Chukwuemeka, que se ha consolidado en el Borussia Dortmund como volante defensivo y aporta mucha potencia física.

El equipo de Rangnick mantiene una base similar a la utilizada en los últimos compromisos internacionales y apuesta por la continuidad con unos jugadores que ya conocen su uso de la presión y que ha permitido a Austria volver a la élite tras años de ausencia en grandes torneos.

La selección austriaca compartirá el Grupo J con la vigente campeona del mundo, Argentina, además de Argelia y Jordania, en un cuadro que pondrá a prueba el nivel de la selección centroeuropea.

“Queremos llegar lo más lejos posible. Es importante que tengamos jugadores que puedan mantenerse sanos durante todo el torneo. Si podemos viajar con esta plantilla, también nos vemos capaces de lograr cosas. Queremos llegar más lejos que en la Eurocopa”, señaló Rangnick tras anunciar la lista definitiva.

En la pasada Eurocopa, Austria cayó ante Turquía por 2-1 en octavos de final.

La concentración comenzará el 27 de mayo en Viena y la selección austriaca disputará un amistoso ante Túnez en esa ciudad el 1 de junio, antes del viaje a California el día 4, donde completará su puesta a punto para su esperado regreso a un Mundial tras 28 años de ausencia.

La lista de Austria para el Mundial 2026

Porteros: Patrick Pentz, Alexander Schlager y Florian Wiegele.

Defensas: David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Friedl, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Alexander Prass y Michael Svoboda.

Centrocampistas: Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Romano Schmid, Alessandro Schöpf, Nicolas Seiwald, Paul Wanner y Patrick Wimmer.

Delanteros: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch y Sasa Kalajdzic.