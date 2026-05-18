Comisión de Economía afina modificaciones al proyecto de Sustancia Económica

Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 18/05/2026 12:20
Se espera la participación de diputados, miembros y no miembros de la comisión, para que den sus aportes esta semana

Este lunes 18 de mayo inicia la segunda semana de discusión sobre el proyecto de sustancia económica en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

El presidente de la comisión, Eduardo Gaitán, adelantó que durante el fin de semana revisó más de 150 páginas de propuestas y recomendaciones provenientes de diversos sectores.

“Estamos incluyendo el tema de la exclusión de la marina mercante; también estamos excluyendo el tema del 15% de la renta bruta, estamos excluyendo esa parte para que sea sobre la renta neta y estamos escuchando a los distintos sectores que han dado propuestas bastante viables”, detalló Gaitán.

El diputado prevé que esta semana ya se tenga una versión del proyecto que incorpore las modificaciones para ser sometida a votación en primer debate.

“Espero que esta semana lleguemos a un consenso”, apuntó el diputado. “Entiendo que hay varios extremos y debemos llegar a un punto medio. Creo que es lo que hemos tratado como comisión; creo que si podemos llevar a cada uno de esos grupos más al centro, al final se puede tener una propuesta robusta que ya pase a un segundo debate. Al final queremos un proyecto de ley que cumpla, pero que tampoco afecte económicamente las fuentes de ingresos del país”, acotó.

También se espera la participación de diputados, miembros y no miembros de la comisión, para que den sus aportes esta semana. En la lista de asistencia de este, por ejemplo, se encuentra anotado el diputado Benicio Robinson.

