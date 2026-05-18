Las 5 noticias que debes leer hoy | 18 de mayo

Estas son las claves del día en Panamá y el mundo<b>¿Qué pasó con Carmen Navas en Venezuela?</b>La madre venezolana recorrió durante 16 meses centros de detención e instituciones buscando a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas. Su caso generó conmoción luego de conocerse que el hombre había muerto mientras permanecía bajo custodia estatal y ella falleció diez días después de descubrir la verdad.<b>'Panamá no volverá a ser colonia': Torrijos presenta su nuevo proyecto político</b>El expresidente Martín Torrijos lanzó el partido UNE (Unidos para una Nueva Era) y confirmó su intención de participar en las elecciones de 2029. Durante su discurso cuestionó la situación política actual y defendió la soberanía panameña con fuertes declaraciones.<b>Evacúan edificio tras incendio en apartamento de Calle Uruguay</b>Un incendio registrado en un apartamento del edificio Tower One, ubicado en Calle Uruguay, obligó a evacuar preventivamente a residentes y personas que se encontraban en el lugar. El Cuerpo de Bomberos logró controlar la situación sin que se reportara una propagación mayor.<b>Almuerzos escolares: miles de estudiantes siguen esperando cobertura alimentaria</b>El sistema de alimentación escolar continúa enfrentando desafíos, luego de que se reportara que un importante porcentaje de estudiantes aún no recibe cobertura de almuerzos escolares. El tema vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre el acceso y alcance de estos programas educativos.<b>Un muerto y cuatro heridos tras vuelco de bus tipo nevera en Coclé</b>Un accidente de tránsito en Coclé dejó una víctima fatal y cuatro personas heridas luego del vuelco de un bus tipo nevera. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas del hecho y esclarecer cómo ocurrió el siniestro.