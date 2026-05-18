Las 5 noticias que debes leer hoy | 18 de mayo

Estas son las claves del día en Panamá y el mundo

¿Qué pasó con Carmen Navas en Venezuela?

La madre venezolana recorrió durante 16 meses centros de detención e instituciones buscando a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas. Su caso generó conmoción luego de conocerse que el hombre había muerto mientras permanecía bajo custodia estatal y ella falleció diez días después de descubrir la verdad.

“Panamá no volverá a ser colonia”: Torrijos presenta su nuevo proyecto político

El expresidente Martín Torrijos lanzó el partido UNE (Unidos para una Nueva Era) y confirmó su intención de participar en las elecciones de 2029. Durante su discurso cuestionó la situación política actual y defendió la soberanía panameña con fuertes declaraciones.

Evacúan edificio tras incendio en apartamento de Calle Uruguay

Un incendio registrado en un apartamento del edificio Tower One, ubicado en Calle Uruguay, obligó a evacuar preventivamente a residentes y personas que se encontraban en el lugar. El Cuerpo de Bomberos logró controlar la situación sin que se reportara una propagación mayor.

Almuerzos escolares: miles de estudiantes siguen esperando cobertura alimentaria

El sistema de alimentación escolar continúa enfrentando desafíos, luego de que se reportara que un importante porcentaje de estudiantes aún no recibe cobertura de almuerzos escolares. El tema vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre el acceso y alcance de estos programas educativos.

Un muerto y cuatro heridos tras vuelco de bus tipo nevera en Coclé

Un accidente de tránsito en Coclé dejó una víctima fatal y cuatro personas heridas luego del vuelco de un bus tipo nevera. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas del hecho y esclarecer cómo ocurrió el siniestro.