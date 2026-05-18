El Real Madrid pierde a otro referente: Dani Carvajal se despide del club

El defensor español Dani Carvajal dejará el Real Madrid al finalizar la presente temporada, poniendo fin a una trayectoria de más de dos décadas vinculada al club blanco.

Según información difundida por el medio EL PAÍS, el capitán madridista, de 34 años, disputará su último encuentro en el estadio Santiago Bernabéu este sábado frente al Athletic Club, cerrando así una etapa que incluyó 23 temporadas en la institución, entre cantera y primer equipo.

Carvajal se despide como uno de los futbolistas más laureados de la historia del club, con un total de 27 títulos y seis Copas de Europa, cifra que comparte con jugadores históricos como Luka Modric, Toni Kroos, Paco Gento y Nacho Fernández.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el lateral aseguró que deja el club “con el corazón lleno y un orgullo eterno”, afirmando que entregó “absolutamente todo” durante su carrera en el conjunto merengue.

De acuerdo con EL PAÍS, la salida del defensor representa también el cierre definitivo de la generación que conquistó la décima Liga de Campeones del Real Madrid en 2014 y que posteriormente logró tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018.

Carvajal llegó al Real Madrid en 2002 y se consolidó como titular indiscutible desde la temporada 2013-14, entre los momentos más destacados de su carrera sobresale el gol anotado en la final de la Champions League de 2024 frente al Borussia Dortmund en Wembley.