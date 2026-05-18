¿Qué pasó con Carmen Navas en Venezuela? La madre que murió tras descubrir la verdad sobre su hijo

Durante más de un año, Carmen Teresa Navas vivió con una pregunta que se convirtió en una lucha diaria: dónde estaba su hijo.

La mujer venezolana recorrió centros de detención, instituciones y oficinas oficiales buscando información sobre Víctor Hugo Quero Navas, sin imaginar que mientras insistía en obtener respuestas, él ya había fallecido bajo custodia estatal.

Su historia ha causado conmoción dentro y fuera de Venezuela por el impacto humano del caso y por las denuncias relacionadas con desapariciones y falta de información a familiares de detenidos.

La tragedia tuvo un desenlace aún más doloroso cuando Carmen murió apenas diez días después de conocer el destino de su hijo.

Una búsqueda marcada por el silencio y la incertidumbre

La historia comenzó el 1 de enero de 2025, cuando Víctor Hugo Quero Navas fue detenido en Caracas. Desde ese momento inició un recorrido lleno de preguntas y escasas respuestas.

Tras la detención de Quero Navas, el hombre fue llevado inicialmente a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta y posteriormente trasladado al centro penitenciario El Rodeo I.

A partir de ese momento comenzó el camino más difícil para Carmen Teresa Navas.

La madre inició una búsqueda que se extendió durante 16 meses y la llevó a recorrer al menos 21 centros de reclusión e instituciones relacionadas con el sistema penitenciario venezolano. En cada lugar, según se reportó posteriormente, recibía la misma respuesta:

”No está”.

La frase se repitió una y otra vez mientras ella seguía buscando información. Mientras las autoridades evitaban confirmar el paradero de su hijo, Carmen insistía en algo que para cualquier madre parecía una necesidad básica: saber si seguía vivo.

Con el paso de los meses, la incertidumbre se convirtió en parte de su vida. Visitó oficinas públicas, consultó a funcionarios y agotó múltiples vías intentando conocer el destino de Víctor Hugo.

La verdad que llegó demasiado tarde

Su caso comenzó a ganar visibilidad y a generar reacciones dentro de Venezuela. Las imágenes de Carmen preguntando por su hijo, esperando respuestas y participando en actividades para exigir información empezaron a circular ampliamente.

Lo que inicialmente era una tragedia familiar terminó convirtiéndose en una representación de otros familiares que denunciaban situaciones similares.

Sin embargo, la realidad era mucho más devastadora.

En mayo de 2026, autoridades confirmaron que Víctor Hugo Quero había muerto meses antes mientras permanecía bajo custodia estatal. Según la versión oficial, presentó complicaciones médicas relacionadas con problemas respiratorios.

La revelación provocó indignación debido a que familiares y organizaciones señalaron que durante meses desconocieron completamente su destino y no recibieron información oportuna sobre lo ocurrido.

El golpe más duro para Carmen llegó cuando descubrió que mientras ella seguía recorriendo instituciones buscando respuestas, su hijo ya había muerto.

Diez días después también murió Carmen Teresa Navas

La muerte de Carmen Teresa Navas ocurrió apenas diez días después de conocer la verdad sobre el destino de su hijo.

Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento, personas cercanas al caso señalaron que la mujer había enfrentado un fuerte desgaste emocional y físico tras una búsqueda que consumió gran parte de sus fuerzas durante más de un año.

Su caso generó reacciones de activistas, organizaciones y ciudadanos que siguieron de cerca su historia.

Más allá de las discusiones políticas o de las investigaciones que puedan surgir posteriormente, la historia de Carmen dejó una imagen difícil de ignorar: una madre recorriendo puertas y centros de detención con la esperanza de encontrar una respuesta.

Durante 16 meses buscó a su hijo con vida.

La respuesta llegó demasiado tarde.