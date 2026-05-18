¿Qué pasó con Carmen Navas en Venezuela? La madre que murió tras descubrir la verdad sobre su hijo

Durante más de un año, <b>Carmen Teresa Navas</b> vivió con una pregunta que se convirtió en una lucha diaria: <b>dónde estaba su hijo</b>.La mujer venezolana recorrió centros de detención, instituciones y oficinas oficiales buscando información sobre <b>Víctor Hugo Quero Navas</b>, sin imaginar que mientras insistía en obtener respuestas, él ya había fallecido bajo custodia estatal.Su historia ha causado conmoción dentro y fuera de <b>Venezuela</b> por el impacto humano del caso y por las denuncias relacionadas con desapariciones y falta de información a familiares de detenidos.La tragedia tuvo un desenlace aún más doloroso cuando <b>Carmen murió apenas diez días después de conocer el destino de su hijo</b>.<b>Una búsqueda marcada por el silencio y la incertidumbre</b>La historia comenzó el<b> 1 de enero de 2025</b>, cuando <b>Víctor Hugo Quero Navas</b> fue detenido en <b>Caracas</b>. Desde ese momento inició un recorrido lleno de preguntas y escasas respuestas.Tras la detención de <b>Quero Navas</b>, el hombre fue llevado inicialmente a la sede de la <b>Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)</b> en <b>Boleíta </b>y posteriormente trasladado al centro penitenciario <b>El Rodeo I</b>. A partir de ese momento comenzó el camino más difícil para <b>Carmen Teresa Navas</b>.La madre inició una búsqueda que se extendió durante <b>16 meses</b> y la llevó a recorrer al menos <b>21 centros de reclusión e instituciones relacionadas con el sistema penitenciario venezolano</b>. En cada lugar, según se reportó posteriormente, recibía la misma respuesta:<i><b>'No está'.</b></i>La frase se repitió una y otra vez mientras ella seguía buscando información. Mientras las autoridades evitaban confirmar el paradero de su hijo, <b>Carmen</b> insistía en algo que para cualquier madre parecía una necesidad básica: <b>saber si seguía vivo</b>.Con el paso de los meses, la incertidumbre se convirtió en parte de su vida. Visitó oficinas públicas, consultó a funcionarios y agotó múltiples vías intentando conocer el destino de <b>Víctor Hugo</b>.<b>La verdad que llegó demasiado tarde</b>Su caso comenzó a ganar visibilidad y a generar reacciones dentro de <b>Venezuela</b>. Las imágenes de <b>Carmen </b>preguntando por su hijo, esperando respuestas y participando en actividades para exigir información empezaron a circular ampliamente.Lo que inicialmente era una tragedia familiar terminó convirtiéndose en una representación de otros familiares que denunciaban situaciones similares.<b>Sin embargo, la realidad era mucho más devastadora.</b>En mayo de 2026, autoridades confirmaron que<b> Víctor Hugo Quero había muerto meses antes mientras permanecía bajo custodia estatal</b>. Según la versión oficial, presentó complicaciones médicas relacionadas con problemas respiratorios.La revelación provocó indignación debido a que familiares y organizaciones señalaron que durante meses desconocieron completamente su destino y no recibieron información oportuna sobre lo ocurrido.El golpe más duro para Carmen llegó cuando descubrió que mientras ella seguía recorriendo instituciones buscando respuestas, su hijo ya había muerto.<b>Diez días después también murió Carmen Teresa Navas</b>La muerte de <b>Carmen Teresa Navas</b> <b>ocurrió apenas diez días después de conocer la verdad sobre el destino de su hijo</b>.Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento, personas cercanas al caso señalaron que <b>la mujer había enfrentado un fuerte desgaste emocional y físico tras una búsqueda que consumió gran parte de sus fuerzas durante más de un año</b>.Su caso generó reacciones de activistas, organizaciones y ciudadanos que siguieron de cerca su historia.Más allá de las discusiones políticas o de las investigaciones que puedan surgir posteriormente, la historia de <b>Carmen </b>dejó una imagen difícil de ignorar: <b>una madre recorriendo puertas y centros de detención con la esperanza de encontrar una respuesta</b>.Durante 16 meses buscó a su hijo con vida.La respuesta llegó demasiado tarde.