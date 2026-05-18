La histórica lista a la que se une Adalberto Carrasquilla tras meter a Pumas a la final en México

El Pumas y Adalberto Coco Carrasquilla están a 180 minutos de hacer historia en México. La afición universitaria ha estado presionando a los suyos para conseguir la octava estrella y frente al Cruz Azul, el cuadro del Pumas tienen una oportunidad de oro para conseguirlo.

Los Pumas lograron vencer 1-0 en el partido de vuelta en las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A pesar de haber finalizado 1-1 el global, el cuadro del panameño se apuntó a la final por su posición en la tabla. Esta es la primera final que jugará Coco Carrasquilla en México, uniéndose así a un selecto grupo de jugadores que han llegado hasta esta instancia.

El primero en llegar fue Blas Pérez justamente con el Pachuca en el Torneo Clausura 2009. Casualmente ante los Pumas, el panameño tuvo la oportunidad de coronarse en la cúspide del fútbol mexicano, sin embargo el equipo universitario se impuso 3-2 en el global (1-0 en la ida y 2-2 en la vuelta).

Apenas seis meses después, el nombre de otro panameño figuró en una final del fútbol mexicano. Con el Monterrey, Felipe Baloy disputó la final del Torneo Apertura 2009 e incluso levantó el título aquella vez ante el Cruz Azul.

Tres años más tarde, nuevamente Baloy se coronó campeón en México, esta vez vistiendo los colores del Santos Laguna en el Torneo Clausura 2012. En esta edición, el zaguero panameño tuvo una mayor participación en ambos partidos de la serie. Jugó los 180 minutos (ida y vuelta) ante su exequipo, el Monterrey.

Ese mismo año, pero en el Apertura 2012, Luis Tejada con el Toluca llegó a disputar la final del certamen mexicano, pero no tuvo suerte en levantar el título contra el Tijuana. Contra los ‘Xolos’, los ‘Diablos Rojos’ cayeron 2-1 en la ida y 0-2 en la vuelta.