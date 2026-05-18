La histórica lista a la que se une Adalberto Carrasquilla tras meter a Pumas a la final en México

Ahora será el turno de Coco Carrasquilla en este Clausura 2026 para intentar convertirse en el segundo panameño en toda la historia en coronarse campeón en México.Los números del panameño esta temporada con el Pumas son para resaltar. El panameño acumula 1,509 minutos repartidos en 19 partidos entre Clausura y la Liguilla. Anotó dos goles y repartió dos asistencias en ese lapso de tiempo y se espera que sea titular este jueves 21 de mayo cuando se juegue el partido de ida, mientras que la vuelta se jugará este domingo 24 de mayo.