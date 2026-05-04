Rodríguez y Carrasquilla destacan en las finales con sus equipos

Se acerca el final de temporada y hay varios panameños que siguen destacando con sus clubes en las etapas finales en su respectivas ligas. Algunos de ellos son Tomás Rodríguez y Adalberto Carrasquilla.

En México, el Pumas se enfrentó al América en la ida de los cuartos de final de los play-off del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En el estadio Banorte, el cuadro universitario visitó al América en un partido que dejó muchos goles. Un 3-3 fue el marcador final, en un encuentro en el que el Pumas empezó ganando.

En un momento determinado del encuentro, el cuadro del panameño estuvo venciendo 3-1, sin embargo Carrasquilla salió retratado en la jugada del 3-2 tras ocasionar un penal a favor del América. El panameño derribó a un elemento rival dentro del área y el árbitro no tuvo más reparos en señalar la pena máxima.

Al final, Carrasquilla disputó los 90 minutos del cotejo, en el que dio una asistencia, completó 27 de 36 intentados (75%), creó dos oportunidades y ganó cinco de nueves duelos.

Por otra parte, en Costa Rica, el Saprissa de Tomás Rodríguez y Fidel Escobar siguen firmes en llegar a la final del fútbol tico, pero antes deberán hacer los deberes en las semifinales contra el Municipal Liberia.

En el partido de ida, los morados igualaron 1-1 con un Rodríguez quien jugó los 90 minutos del encuentro. A pesar de que el panameño no anotó, dejó buenas impresiones, generando ocasiones importantes para los suyos.

Hay que recordar que Escobar no podrá jugar en lo que resta de la temporada, ya que está cumpliendo con una sanción de tres partidos por encarase con un miembro de la terna arbitral en el partido anterior contra el Puntarenas.

El Saprissa aún tiene otra oportunidad de lograr un resultado positivo en el duelo de vuelta de estas semifinales.

Durante el fin de semana, dos panameños igualmente lograron cosas positivas para sus equipos. Tanto Andrés Andrade y César Blackman resultaron campeones en Austria y Eslovaquia respectivamente.

Andrade levantó su primer título en Europa, luego de quedarse con la Copa de Austria 2025-2026 con el LASK. El defensor jugó todo el partido ante el Altach en la final, ayudando a su equipo a darle un nuevo título.

Mientras que Blackman se coronó campeón de la liga de Eslovaquia al vencer por la mínima de 1-0 al DAC, su exequipo.

A falta de dos jornadas para el final de la temporada, el Slovan se quedó con su título número 24 en su historia.