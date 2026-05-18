Encuentro de Mulino con Cambio Democrático marca inicio de alianzas rumbo a la Asamblea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una reunión con los ocho diputados que integran la bancada legislativa de Cambio Democrático, en un encuentro enfocado en coordinar futuras iniciativas legislativas consideradas estratégicas para el país.

La reunión se desarrolló en el Salón Paz del Palacio de las Garzas y ocurre en medio del escenario político previo a la elección de una nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio de 2026.

Según la información divulgada, el objetivo del encuentro fue avanzar en conversaciones para impulsar proyectos e iniciativas de ley que serían presentados posteriormente en el Legislativo y que forman parte de temas considerados prioritarios para la administración.

En la reunión también participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, además de asesores del Ejecutivo.

La bancada legislativa de Cambio Democrático está integrada por los diputados Carlos Afú, Manuel Cohen, Yesica Romero, Julio de la Guardia, Orlando Carrasquilla, Didiano Pinilla, Gertrudis Rodríguez y Eduardo Vásquez.

El encuentro se produce en un momento en que los distintos sectores políticos comienzan a mover piezas dentro de la Asamblea Nacional con miras a la elección de la nueva Junta Directiva y a la construcción de alianzas que podrían influir en la agenda legislativa de los próximos meses.

Aunque no se detallaron cuáles serán los proyectos específicos que se impulsarán, la reunión deja ver el inicio de acercamientos políticos y conversaciones para construir apoyos en temas que el Ejecutivo considera prioritarios.