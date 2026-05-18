Historial de crédito y jubilados: las multas que golpean a comercios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recaudó un total de $592,401.47 en concepto de multas aplicadas a distintos agentes económicos del país, entre enero y abril de 2026. Las sanciones correspondieron a diversos incumplimientos de las normas de protección al consumidor vigentes en la República de Panamá.

De acuerdo con el reporte oficial de la institución, la sede central de la Acodeco encabezó el informe de cobranzas durante este primer cuatrimestre con un registro de $300,026.72. En las administraciones regionales, el orden de recaudación lo lideró Veraguas con $71,849.75, seguida por Coclé con $69,963.00, Bocas del Toro con $34,146.50 y Chiriquí con $29,519.00. Los Santos acumuló $25,165.00, Herrera $24,935.00, Panamá Oeste y Colón empataron con $22,665.00 cada una, mientras que Panamá Este cerró el listado con $6,934.00.

Asimismo, estadísticas del Departamento de Investigación confirmaron que en este periodo se aplicaron 540 sanciones en primera instancia, las cuales sumaron una cuantía de $219,554.00. Las infracciones a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, relacionadas directamente con la protección al consumidor, ocuparon el primer lugar de la medición con 493 sanciones y multas por $160,954.00, lo que representó el 73.31% del total de las penalizaciones impuestas.

El desglose de las demás sanciones en primera instancia detalló que la Ley 24 de historial de crédito recibió 15 sanciones por $29,000.00; la Ley 6 de jubilados, pensionados y tercera edad sumó 15 sanciones por $22,400.00; el control de precios y margen de comercialización reportó ocho sanciones por $4,700.00; la Ley 1 de bolsas reutilizables tuvo cinco sanciones por $1,500.00; la Ley 134 de personas con discapacidad registró dos sanciones por $600.00; la Ley 81 de tarjetas de crédito sumó una sanción por $250.00; y el Decreto Ejecutivo 17 de medicamentos finalizó con una sanción de $150.00.

Ante las dudas sobre el uso de este dinero, la Acodeco aclaró que todas las recaudaciones, a excepción de los incumplimientos específicos a las leyes de la tercera edad y de discapacidad, se depositan de manera directa en la cuenta del Tesoro Nacional.

“La Acodeco es una entidad pública descentralizada del Estado panameño, con personería jurídica propia y autonomía en su régimen interno; sin embargo, las multas recaudadas no forman parte de un presupuesto institucional propio, ya que todos los fondos son transferidos al Tesoro Nacional”, reiteró la institución en su pronunciamiento oficial.

Respecto a las excepciones legales, las multas correspondientes a la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados y pensionados, se destinan al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (Fejupen). Por su parte, en las infracciones a la Ley 134 de 2013 sobre equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, el 50% de los montos recaudados se asigna al Fondo Rotativo de Discapacidad.