Mulino y Bachelet evalúan crisis regional y seguridad en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho a la dos veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien se encuentra en una gira internacional para promover su candidatura a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el encuentro en el Palacio de las Garzas, Mulino y Bachelet analizaron el rol que debe asumir la ONU ante el convulso entorno geopolítico global. Asimismo, abordaron los desafíos de la seguridad regional, con especial énfasis en el narcotráfico y el crimen organizado, flagelos que afectan tanto a Panamá y Chile como al resto de América Latina.

Bachelet reconoció la gestión de la administración de Mulino al cerrar el paso fronterizo por la selva del Darién. La aspirante chilena calificó la medida como un gran logro en un contexto donde las migraciones irregulares representan uno de los mayores problemas para los países de ambos lados del Atlántico.

Por su parte, el mandatario panameño destacó la relevancia estratégica de Chile para el país, al consolidarse como el primer usuario latinoamericano del Canal interoceánico.

La exmandataria chilena asistió a la reunión acompañada por la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano, y el embajador de Brasil en Panamá, João Mendes Pereira, cuyas naciones respaldan su postulación al organismo internacional. Por parte del gobierno panameño, participó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.