Capira sueña con su primer museo: comunidad impulsa proyecto para preservar su historia

Un grupo de residentes de Lídice, en el distrito de Capira, impulsa la creación del primer museo comunitario de la zona con el objetivo de preservar la historia, fortalecer la identidad cultural y promover el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

La iniciativa fue presentada este lunes 18 de mayo en el marco del Día Internacional de los Museos y busca unir a la comunidad alrededor de la investigación, conservación y divulgación del patrimonio histórico, cultural y natural del corregimiento.

El proyecto es liderado por la Asociación de Amigos del Museo Comunitario de Lídice, cuyos integrantes apuestan por rescatar la memoria de un pueblo marcado por profundas raíces indígenas, campesinas e históricas.

“Lídice sueña con su museo”, expresa el mensaje principal del video difundido por la organización comunitaria.

Historia, memoria y pertenencia

En la producción audiovisual, los impulsores del proyecto recuerdan distintos momentos históricos vinculados al corregimiento.

“Aquí vivieron los indígenas de la lengua de Cueva”, señala la narración al inicio del material.

El video también menciona el vínculo histórico de la región con el general Victoriano Lorenzo y recuerda que el nombre de Lídice fue adoptado en homenaje al pueblo checoslovaco destruido durante la Segunda Guerra Mundial.

“Le ofrecimos nuestra tierra a las almas masacradas de Lídice de Checoslovaquia”, destaca la narración.

Además, se recuerda que el expresidente Roberto F. Chiari inauguró la Escuela de Lídice como parte de su proyecto de expansión educativa.

Los organizadores sostienen que el futuro museo permitirá documentar procesos históricos, conservar objetos y relatos comunitarios, además de crear espacios educativos dirigidos principalmente a niños, niñas y adolescentes.

“Cultivamos la tierra desde hace 7 mil años”, afirma el relato audiovisual, que repasa el pasado indígena y campesino de la región.

Un proyecto comunitario

La iniciativa busca que los propios habitantes participen en la construcción de la memoria colectiva del corregimiento, aportando fotografías, documentos, testimonios y elementos históricos relacionados con la comunidad.

Según los promotores, el museo también pretende convertirse en un espacio de encuentro cultural y turístico para el distrito de Capira.

La propuesta surge en un contexto donde distintas comunidades del país buscan rescatar y preservar sus historias locales mediante proyectos culturales impulsados desde la ciudadanía.