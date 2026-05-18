Ministro Navarro pide respeto por los cocodrilos: ‘Ellos estaban antes que nosotros’

<b><a href="/tag/-/meta/juan-carlos-navarro">El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, </a></b>hizo un llamado a la población panameña a actuar con responsabilidad frente a los recientes ataques de cocodrilos divulgados en redes sociales.Navarro subrayó que estos reptiles forman parte del patrimonio natural del país y que su presencia antecede a la ocupación humana en muchos hábitats. <i><b>'Los cocodrilos estaban antes que nosotros. Tenemos obviamente que vivir con seguridad. No le estamos diciendo a nadie que ignore el peligro, de lo contrario, le estamos pidiendo a todos los panameños que sean inteligentes, cuidadosos, responsables y hábiles al momento de ir a un lugar como un manglar o cualquier otro hábitat donde ellos estaban antes que nosotros'</b></i>, señaló.El ministro recordó que en la estación de Coiba habita desde hace más de 40 años el cocodrilo 'Tito', conocido por visitantes y científicos: <i><b>'Todos quienes van saben que el cocodrilo está ahí'.</b></i>