Ministro Navarro pide respeto por los cocodrilos: ‘Ellos estaban antes que nosotros’

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, hizo un llamado a la población panameña a actuar con responsabilidad frente a los recientes ataques de cocodrilos divulgados en redes sociales.

Navarro subrayó que estos reptiles forman parte del patrimonio natural del país y que su presencia antecede a la ocupación humana en muchos hábitats.

“Los cocodrilos estaban antes que nosotros. Tenemos obviamente que vivir con seguridad. No le estamos diciendo a nadie que ignore el peligro, de lo contrario, le estamos pidiendo a todos los panameños que sean inteligentes, cuidadosos, responsables y hábiles al momento de ir a un lugar como un manglar o cualquier otro hábitat donde ellos estaban antes que nosotros”, señaló.

El ministro recordó que en la estación de Coiba habita desde hace más de 40 años el cocodrilo “Tito”, conocido por visitantes y científicos: “Todos quienes van saben que el cocodrilo está ahí”.