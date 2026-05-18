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Ministro Navarro pide respeto por los cocodrilos: ‘Ellos estaban antes que nosotros’

Los cocodrilos son animales que se mantienen en áreas como manglares, desenvocadura de ríos, quebradas o ríos
Los cocodrilos son animales que se mantienen en áreas como manglares, desenvocadura de ríos, quebradas o ríos Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/05/2026 17:30
Navarro informó que llevan adelante campañas de sensibilización dirigidas a comunidades y visitantes para disminuir los ataques a estos animales

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, hizo un llamado a la población panameña a actuar con responsabilidad frente a los recientes ataques de cocodrilos divulgados en redes sociales.

Navarro subrayó que estos reptiles forman parte del patrimonio natural del país y que su presencia antecede a la ocupación humana en muchos hábitats.

“Los cocodrilos estaban antes que nosotros. Tenemos obviamente que vivir con seguridad. No le estamos diciendo a nadie que ignore el peligro, de lo contrario, le estamos pidiendo a todos los panameños que sean inteligentes, cuidadosos, responsables y hábiles al momento de ir a un lugar como un manglar o cualquier otro hábitat donde ellos estaban antes que nosotros”, señaló.

El ministro recordó que en la estación de Coiba habita desde hace más de 40 años el cocodrilo “Tito”, conocido por visitantes y científicos: “Todos quienes van saben que el cocodrilo está ahí”.

Recomendaciones

Para mantener una sana y precavida convivencia, el titular de Ambiente hace las siguientes recomendaciones:

Evitar bañarse en zonas con presencia de cocodrilos silvestres de gran tamaño.

No ingresar a manglares ni desembocaduras de ríos donde se reporta actividad de estos reptiles.

Mantener precaución en parques nacionales y hábitats naturales.

Navarro informó además que el Ministerio de Ambiente está desarrollando un censo nacional de cocodrilos para determinar su población y distribución, acompañado de campañas de sensibilización dirigidas a comunidades y visitantes.

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