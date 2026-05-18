Capitanes y oficiales de cubierta del Canal exigen videos de incidente en esclusas de Agua Clara

La <b><a href="/tag/-/meta/ucoc-union-de-capitanes-y-oficiales-de-cubierta">Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC)</a></b> solicitó formalmente a la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a></b> la entrega de los registros de audio y video correspondientes a un incidente ocurrido en las esclusas de Agua Clara, en Colón. La petición, fundamentada en la <b>Ley No. 6 de 22 de enero de 2002</b> sobre acceso público a la información y en la Constitución Nacional, busca esclarecer los hechos registrados en la vía interoceánica.El requerimiento fue presentado el<b> 14 de mayo de 2026</b>. La solicitud dirigida al licenciado <b>Agenor Correa</b>, vicepresidente ejecutivo de Asesoría Jurídica de la ACP, exige la entrega del material fílmico y sonoro generado entre las 13:00 y las 18:00 horas del pasado <b>27 de abril de 2026</b>.De acuerdo con el documento, los registros solicitados corresponden a los canales 3, 4 o 5 de la zona 3 en las esclusas de Agua Clara. Durante ese lapso, los sistemas del Canal registraron un suceso que involucró directamente a la nave de bandera internacional <b>CMA CGM JACQUES JOSEPH N25T</b>.Consultada sobre el estatus de esta reclamación y los detalles del evento en las esclusas del Atlántico, la administración de la vía interoceánica mantuvo una postura de reserva. <i><b>'Sobre este incidente, se conducen las investigaciones correspondientes ante las instancias competentes'</b></i>, reaccionó oficialmente el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>.El gremio de capitanes sustenta su comparecencia en el <b>Principio de Acceso Libre a la Información</b>. Hasta el momento, las autoridades canaleras no han confirmado si procederán con la entrega del material audiovisual o si los audios y videos se mantendrán bajo reserva sumarial mientras concluyen las pesquisas de las instancias fiscalizadoras de la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">ACP</a></b>.