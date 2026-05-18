Capitanes y oficiales de cubierta del Canal exigen videos de incidente en esclusas de Agua Clara

La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) solicitó formalmente a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la entrega de los registros de audio y video correspondientes a un incidente ocurrido en las esclusas de Agua Clara, en Colón. La petición, fundamentada en la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 sobre acceso público a la información y en la Constitución Nacional, busca esclarecer los hechos registrados en la vía interoceánica.

El requerimiento fue presentado el 14 de mayo de 2026. La solicitud dirigida al licenciado Agenor Correa, vicepresidente ejecutivo de Asesoría Jurídica de la ACP, exige la entrega del material fílmico y sonoro generado entre las 13:00 y las 18:00 horas del pasado 27 de abril de 2026.

De acuerdo con el documento, los registros solicitados corresponden a los canales 3, 4 o 5 de la zona 3 en las esclusas de Agua Clara. Durante ese lapso, los sistemas del Canal registraron un suceso que involucró directamente a la nave de bandera internacional CMA CGM JACQUES JOSEPH N25T.

Consultada sobre el estatus de esta reclamación y los detalles del evento en las esclusas del Atlántico, la administración de la vía interoceánica mantuvo una postura de reserva. “Sobre este incidente, se conducen las investigaciones correspondientes ante las instancias competentes”, reaccionó oficialmente el Canal de Panamá.

El gremio de capitanes sustenta su comparecencia en el Principio de Acceso Libre a la Información. Hasta el momento, las autoridades canaleras no han confirmado si procederán con la entrega del material audiovisual o si los audios y videos se mantendrán bajo reserva sumarial mientras concluyen las pesquisas de las instancias fiscalizadoras de la ACP.