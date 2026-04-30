Accidente en el Canal de Panamá: Vuelco de lancha moviliza a rescatistas

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó que la tarde del pasado miércoles, 29 de abril, se registró el vuelco de una lancha institucional en las inmediaciones del cauce de acceso Atlántico, en la provincia de Colón. El incidente, que activó de inmediato los protocolos de emergencia, no comprometió la continuidad de las operaciones de tránsito por la vía interoceánica.

Según el comunicado oficial de la ACP, todos los involucrados en el suceso se encuentran en condición estable. Tras el rescate, el personal fue trasladado al Hospital de Cuatro Altos para una evaluación médica exhaustiva. La institución resaltó la labor de uno de los tripulantes, cuya “respuesta oportuna y decidida fue determinante para asegurar el rescate de las demás personas que se encontraban en la embarcación”.

Este suceso coincide con el reporte de un accidente fatal ocurrido la semana pasada en Bahía Limón, Colón. En dicho evento, ajeno a las operaciones directas de la ACP, perdió la vida un trabajador de nacionalidad filipina a bordo del buque CMA CGM Jacques Joseph.

Según informes preliminares, el operario, identificado como Inding Virgilio Jr., de 40 años, falleció tras ser impactado por una línea de cable que se desprendió durante labores de pasacable.

Ambos incidentes se registran en el marco de la reciente conmemoración del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo (28 de abril), fecha en la que el Canal de Panamá refuerza la divulgación sobre sus protocolos de gestión de riesgos.

La ACP ha iniciado una investigación formal para esclarecer las causas que provocaron el vuelco de su lancha institucional en el sector Atlántico.