Cámara Marítima respalda postura del Ejecutivo contra nuevos cargos portuarios para financiar pensiones

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez, respaldó las declaraciones del mandatario José Raúl Mulino, quien dejó clara esta mañana su postura frente al Proyecto de Ley N.°491: la iniciativa no cuenta con el respaldo del Gobierno. El proyecto, que propone aumentar los cobros a los contenedores para financiar pensiones de hasta $600, está a la espera de su tercer debate en la Asamblea Nacional y ha generado tensión entre el Ejecutivo y sectores económicos clave. 'No fue consultado': la advertencia directa de Mulino. El mandatario aseguró que la norma no fue discutida previamente con el Ejecutivo ni con entidades fundamentales, como el Ministerio de Economía y Finanzas o la Autoridad Marítima de Panamá. Además, indicó que apenas ha visto información general del proyecto y evitó emitir un juicio definitivo, aunque reconoció su preocupación por las reacciones que ya ha provocado.