Cámara Marítima respalda postura del Ejecutivo contra nuevos cargos portuarios para financiar pensiones

Además, indicó que apenas ha visto información general del proyecto y evitó emitir un juicio definitivo, aunque reconoció su preocupación por las reacciones que ya ha provocado.

El mandatario aseguró que la norma no fue discutida previamente con el Ejecutivo ni con entidades fundamentales, como el Ministerio de Economía y Finanzas o la Autoridad Marítima de Panamá.

El proyecto, que propone aumentar los cobros a los contenedores para financiar pensiones de hasta $600, está a la espera de su tercer debate en la Asamblea Nacional y ha generado tensión entre el Ejecutivo y sectores económicos clave.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez, respaldó las declaraciones del mandatario José Raúl Mulino, quien dejó clara esta mañana su postura frente al Proyecto de Ley N.°491: la iniciativa no cuenta con el respaldo del Gobierno.

Mulino también dejó abierta la posibilidad de evaluar si sanciona o no la ley en caso de ser aprobada.

La propuesta, presentada por la diputada Grace Hernández, busca mejorar las pensiones de los jubilados hasta los $600 mensuales. Sin embargo, el mecanismo de financiamiento —cargar al sector logístico— es lo que ha encendido la polémica.

El presidente de la CMP advirtió que la iniciativa, que en su segundo debate elevó el cobro de $1.50 a $10 por TEU y 10 dólares adicionales por jubilación, representaría un incremento de $4 por contenedor de 40 pies (FEU), afectando directamente al 90% de la carga de trasbordo que transita por Panamá.

Según sus cálculos, un naviero con el 10% de participación en ese volumen tendría que asumir $30 millones adicionales de un año para otro, lo que pondría en riesgo la competitividad del país frente a hubs regionales como Cartagena, Lázaro Cárdenas, Caucedo o Kingston.

“El conglomerado logístico aporta entre 30% y 34% del PIB nacional y genera alrededor de 300,000 empleos formales. No podemos comprometer ese motor económico con medidas que no fueron consultadas técnicamente”, señaló Gómez, quien insistió en que el sector no se opone a la creación de un fondo para jubilados, pero sí a que se financie con cargas adicionales que podrían desviar el tráfico marítimo hacia otros puertos.

El dirigente gremial subrayó que la CMP está dispuesta a colaborar en el diseño de soluciones “eficientes y realistas” que fortalezcan la protección social sin debilitar la posición estratégica de Panamá como hub logístico.

“Los comentarios del presidente fueron muy atinados. Es necesario escuchar al cliente —el naviero— y a las entidades técnicas antes de aprobar proyectos de ley que impactan directamente al sistema productivo”, concluyó.