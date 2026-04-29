Empresarios rechazan nuevos cargos portuarios para financiar fondos de jubilados

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara Marítima de Panamá (CMP) manifestaron su rechazo al Proyecto de Ley No. 491 que plantea imponer nuevos cargos económicos al movimiento de contenedores y servicios vinculados a la actividad portuaria y logística, y que actualmente se encuentra en tercer debate.

El proyecto busca establecer un cobro adicional de $1.50 por cada contenedor de 20 pies que arribe y sea procesado en los puertos panameños.

Los fondos serían utilizados para beneficiar a jubilados y pensionados que reciben menos de $600 mensuales, cubriendo la diferencia a través de un fideicomiso y que beneficiaría a 95,000 jubilados y pensionados.

En un comunicado oficial, la CMP advirtió que cualquier incremento en los costos de mover contenedores por el país podría traducirse en pérdida de volumen, desvío de carga y debilitamiento de la posición competitiva nacional.

“Panamá compite directamente con otros hubs de la región, por lo que la medida impactaría no solo a los operadores portuarios, sino también a las Industrias Marítimas Auxiliares, incluyendo transportistas, agentes de aduana, suplidores, operadores logísticos y empresas de remolque”, comentó el gremio.

El gremio reconoció la importancia de fortalecer la protección social de los jubilados, pero subrayó que las soluciones deben ser sostenibles, transparentes y técnicamente estructuradas, financiadas con recursos existentes del Estado y no con nuevas cargas a sectores productivos expuestos a competencia internacional.

La CMP también señaló que la propuesta requiere una revisión cuidadosa desde el punto de vista jurídico, regulatorio y operativo, particularmente en lo referente a su implementación y compatibilidad con el marco legal vigente y las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá.

APEDE, por su parte, indicó que si bien reconoce la importancia de fortalecer la protección social y avanzar hacia soluciones sostenibles para los jubilados y pensionados, advierte que trasladar nuevas cargas a sectores productivos expuestos a la competencia internacional puede generar efectos contraproducentes.

“Un aumento en los costos logísticos reduce la competitividad del país, puede provocar pérdida de volumen y desvío de carga, y termina debilitando la posición de Panamá como hub regional”, comentó la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis.

El gremio recordó que el sector logístico aporta cerca del 11.8% del producto interno bruto (PIB) y es un motor clave de inversión, empleo y encadenamientos productivos.

De Sanctis enfatizó que en un entorno global altamente competitivo, Panamá debe cuidar cada decisión de política pública, asegurando que los mecanismos de financiamiento no afecten sectores clave para el crecimiento económico y la generación de oportunidades.

“Panamá no compite por ser el más costoso, compite por ser eficiente, confiable y competitivo. Cuidar esa posición es fundamental para seguir generando inversión, empleo y oportunidades para todos”, señaló la presidenta de APEDE.