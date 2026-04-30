Canciller Martínez-Acha: Panamá prioriza el Estado de Derecho en relación con China

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, aseguró este jueves 30 de abril, en una entrevista concedida al canal de televisión NexTV, que las relaciones diplomáticas con China se mantienen en un marco de respeto, pero subrayó que, como todos los países, Panamá actúa con la Constitución panameña como prioridad, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló la concesión de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa Panama Ports Company. “Hay una situación a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia y nosotros defendemos el Estado de Derecho panameño. A partir de allí, es evidente que barcos con nuestra bandera han sido sometidos a inspecciones y detenciones en puertos de la República Popular China. (...) Nosotros aspiramos a defender los intereses de nuestro país y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho panameño. Esto no es en contra de China; no tenemos política alguna en contra de ningún país, sino una política a favor de la legalidad”, manifestó el jefe de la diplomacia panameña. Martínez-Acha también se refirió al bloqueo en el Estrecho de Ormuz, derivado del conflicto en Irán, y sostuvo que las vías marítimas internacionales deben permanecer abiertas al libre tránsito de embarcaciones. “Eso es lo que estamos procurando en distintas instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Marítima Internacional (OMI)”, apuntó.

El caso de los panameños detenidos en Cuba

Sobre los esfuerzos del Estado panameño para lograr la liberación de panameños detenidos en Cuba, el canciller subrayó la necesidad de mantener una línea diplomática consistente, silenciosa y técnica. “Nosotros lo que buscamos son resultados, y parcialmente ya los estamos dando. Los otros siete panameños siguen dentro del proceso. Nos comunicaron que hay tres etapas: investigación, juicio y, finalmente, sentencia. El presidente José Raúl Mulino, desde el primer momento, nos instruyó a hacer lo posible para traer a los panameños lo más pronto posible a Panamá. No obstante, es un proceso que se desarrolla en otro país y debemos respetar sus normas”, detalló. El pasado 25 de abril, tres de las mujeres del grupo de 10 panameños detenidos —Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño— llegaron a Panamá tras las gestiones de la Cancillería. Martínez-Acha destacó que su liberación por parte de La Habana fue un gesto de cercanía, amistad y humanidad. “Los otros siete siguen dentro del proceso, pero nosotros estamos permanentemente apoyándolos con asistencia judicial, consular y protección diplomática. No puedo adelantar criterios, pero estamos haciendo todo lo posible para que regresen a Panamá lo más rápido posible”, agregó. Asimismo, reveló que durante su visita a Cuba sostuvo un encuentro con el presidente Miguel Díaz-Canel, quien lo recibió en La Habana. “Tuvimos un intercambio muy productivo. Existe además un acuerdo entre Cuba y Panamá que establece que, cuando hay una sentencia en firme adversa, nuestros ciudadanos podrían venir a Panamá a cumplirla”, explicó.

Relaciones con Venezuela

El canciller indicó que las relaciones entre Panamá y Venezuela se mantienen en el ámbito consular, aunque destacó la cooperación en materia judicial tras la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, señalado como principal sospechoso del atentado contra la aeronave HP-1202 de Alas Chiricanas en 1994. “No nos hemos planteado restablecer relaciones diplomáticas. Lo ocurrido fue una cooperación judicial entre ambos países, y se agradece. (...) Tenemos relaciones consulares y un intercambio comercial importante entre la Zona Libre de Colón y Venezuela, incluso durante el régimen de Nicolás Maduro”, precisó. El canciller también descartó la posibilidad de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Una política exterior ‘pragmática’