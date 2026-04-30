Canciller Martínez-Acha: Panamá prioriza el Estado de Derecho en relación con China

El jefe de la diplomacia panameña apuntó que la política exterior panameña se basa en principios y sobre todo en respeto al derecho internacional, buscando un multilateralismo útil capaz de alcanzar diversos logros como la membresía de Panamá como Estado Asociado al Mercosur.'La cancillería con el presidente Mulino no solamente desarrolla una diplomacia según lo que hemos aprendido históricamente. Estamos tratando de convertir también la política diplomática de Panamá en una política de desarrollo nacional promoviendo las ventajas del país en materia de inversiones así como los distintos proyectos que nuestro país va a lanzar en infraestructura y, sobre todo, posicionar a Panamá como un socio fiable con credibilidad', agregó.Martínez-Acha además manifestó su satisfacción al recordar que Panamá estará en la mirada internacional el próximo mes de junio con los actos que se realizarán en conmemoración de los 200 años de la celebración del Congreso Anfictiónico y la celebración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.