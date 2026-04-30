Proyecto de aumentar pensiones a jubilados genera choque: Mulino marca distancia y no lo respalda

El presidente José Raúl Mulino dejó la mañana de este 30 de abril clara su postura frente al proyecto de ley N°491, que propone aumentar los cobros a los contenedores para financiar pensiones de hasta 600 dólares: no cuenta con respaldo del Gobierno.

La iniciativa, que está a la espera del tercer debate en la Asamblea Nacional, ha generado tensión entre el Ejecutivo y sectores económicos clave.

“No fue consultado”: la advertencia directa de Mulino

Mulino aseguró que la norma no fue discutido previamente con el Ejecutivo ni con entidades fundamentales, como el Ministerio de Economía y Finanzas ni la Autoridad Marítima de Panamá.

El mandatario indicó que apenas ha visto información general del proyecto y evitó emitir un juicio definitivo, aunque reconoció su preocupación por las reacciones que ya ha provocado.

Además, dejó una señal importante:evaluará si sanciona o no la ley en caso de ser aprobada.

Rechazo del sector marítimo presiona el debate

La propuesta también ha sido cuestionada por la Cámara Marítima de Panamá, que advierte que aumentar los costos a los contenedores podría afectar la competitividad del país.

Estas alertas ya pesan en la discusión y refuerzan la cautela mostrada por el Ejecutivo.

El punto de fondo: subir jubilaciones a $600

El proyecto, presentado por la diputada Grace Hernández, busca mejorar las pensiones de los jubilados hasta los 600 dólares mensuales, pero el mecanismo de financiamiento cargar al sector logístico es lo que ha encendido la polémica.