Las 5 claves de Panamá y el mundo | 29 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes este miércoles 29 de abril, con acontecimientos que abarcan desde tensiones internacionales hasta decisiones económicas y proyectos de infraestructura en el ámbito local.

-La República Popular de China rechazó las críticas formuladas por Estados Unidos y varios países de la región, relacionadas con presuntas presiones a buques con bandera panameña, en medio de un contexto de creciente vigilancia sobre el comercio marítimo.

-La Cámara Marítima de Panamá manifestó su rechazo al proyecto de ley No. 491, que plantea establecer un cobro adicional a los servicios portuarios y logísticos para financiar un fondo destinado a mejorar las pensiones de jubilados que perciben menos de 600 dólares mensuales.

-El Metro de Panamá S.A. volvió a modificar el cronograma de la licitación del teleférico que conectará sectores de los distritos de Panamá y San Miguelito. Con esta nueva reprogramación, el proceso suma ya cinco fechas distintas para la presentación de propuestas, tras cuatro postergaciones oficiales desde el lanzamiento del acto público.

-Las autoridades adelantan una investigación por presunto contrabando y lavado de dinero vinculada a la cadena de tiendas Lili Pink, relacionada con la familia Abadi, caso que ha generado atención en el sector comercial de ese país.

-La decisión atribuida al gobierno del presidente Donald Trump de lanzar una edición limitada de pasaportes con su imagen ha provocado una ola de reacciones y críticas en distintos sectores, reavivando el debate político en ese país.