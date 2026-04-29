Gnabry, Simons, Militao...las lesiones tensionan un final de temporada que mira al Mundial

Los descartes del alemán Serge Gnabry, el neerlandés Xavi Simmons y el brasileño Eder Militao, la carrera contrarreloj del argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, las dudas sobre cómo llegará el español Lamine Yamal o los problemas físicos del francés Kylian Mbappé... las lesiones están condicionando un final de temporada que mira de reojo al Mundial, a falta de poco más de un mes del comienzo del torneo.

Hace semana y media Gnabry, entre semana Militao y Lamine Yamal, el viernes Mbappé, el fin de semana Simmons y a la espera del diagnóstico de Havertz, Salah... el goteo es incesante en un cierre de curso que obliga a los jugadores a buscar un difícil equilibrio entre disputar a tope el tramo decisivo de la temporada y resguardar la forma física con vistas a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Dos fechas marcan el horizonte inmediato de los futbolistas: la prelista de 35 a 55 jugadores que deben entregar los seleccionadores el 11 de mayo y, sobre todo, la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial que deberá tener la FIFA el 1 de junio.

La prelista da cierto margen para ver la evolución de los lesionados y de ella se extraerán los sustitutos de los futbolistas que sufran lesiones graves durante la fase de preparación, hasta un día antes del primer partido.

A 43 días del comienzo del Mundial no hay selección que no se haya visto golpeada por las lesiones. Las principales son estas:

Alemania: “Gnabry va a ser un jugador importante en esta selección”. Las palabras del técnico, Julian Naggelsman, quedaron sin efecto desde el 18 de abril, cuando el centrocampista se rompió el aductor de la pierna derecha en un entrenamiento.

Alemania está, además, pendiente de André Ter Stegen, que aceptó una cesión al Girona para tener minutos y se rompió el isquitibial izquierdo en el segundo partido, ante el Oviedo a mediados de febrero, y de comprobar el alcance de la lesión de Kai Havertz.

Argentina: Sin los jóvenes Valentín Carboni y Joaquín Panichelli (rotura de ligamentos), la principal preocupación de Lionel Scaloni es la recuperación del ‘Cuti’ Romero, que el 12 de abril sufrió un esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha y precisa entre 5 y 8 semanas de recuperación. El concurso del ‘Cuti’ es vital en una campeona del mundo que desde la Copa América ha entregado galones al zaguero.

Además, previa a la semifinal de Liga de Campeones, la lesión de Nico González, que aunque sí llegará al Mundial, con un problema muscular estará de baja unas tres semanas, supone un nuevo contratiempo.

Brasil: Carlo Ancelotti perdió en marzo a Rodrygo (ligamento cruzado) y mantiene la duda de si incluir a Estevao, lesionado en los isquiotibiales el 18 de abril y que llegaría a la fase eliminatoria, pero el gran golpe ha sido la lesión de Militao, operado el martes en Finlandia de la rotura de un tendón en el bíceps femoral izquierdo. En una selección plagada de delanteros, la presencia del central madridista era clave para equilibrar el juego que pretende imponer Ancelotti.

España: Luis de la Fuente no podrá contar con Samu Agheowa (rotura del ligamento cruzado) y está pendiente de la evolución de Mikel Merino, que sufrió una fractura por estrés en el pie derecho en febrero y podría llegar al Mundial, pero el principal desvelo, en estos momentos, es la recuperación de Lamine Yamal, que con una lesión en el bíceps femoral izquierdo no jugará más este curso con el Barcelona pero sí espera estar totalmente recuperado para el Mundial.

Francia: La rotura del tendón de Aquiles descarta a Hugo Ekitike (17 goles con el Liverpool), mientras alarman las molestias físicas de Kylian Mbappé, que no regresará con el Real Madrid hasta el Clásico liguero del 10 de mayo.

Inglaterra: Los constantes problemas físicos de Declan Rice y Bukayo Saka, más la alarma que provocó la sustitución por precaución de Eberechi Eze, que no obstante ha viajado a Madrid para enfrentarse con el Arsenal al Atlético en la Liga de Campeones, han provocado que el seleccionador, Thomas Tuchel, asegure que su principal temor, a pocos días del comienzo del Mundial, son las lesiones, porque hay jugadores que concluirán la temporada con 70 partidos.

Además de estos, Colombia vive pendiente del momento físico de James Rodríguez; Ecuador casi ha descartado a Patrik Mercado, que iba a ser fichado en junio por el Sevilla; Turquía no puede asegurar el concurso de Arda Güler, al igual que Japón con Minamino y los Países Bajos han confirmado la ausencia de Xavi Simons. No hay selección que no se vea afectada por el ‘virus’ de final de campaña.