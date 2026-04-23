‘Duele más de lo que puedo explicar’: El desgarrador mensaje de Lamine Yamal tras su lesión

Lamine Yamal le ha dicho adiós a la temporada. Cuando más lo necesitaba su club de cara a la parte más crucial de la campaña, el equipo se quedará sin su jugador más incisivo en la zona de ataque, luego de sufrir una lesión bíceps femoral de la pierna izquierda, así lo confirmó el club en un comunicado.

“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, resaltó el Barcelona en redes sociales.

Esta es una lesión importante para el juvenil de apenas 18 años, pero que desde la campaña anterior se ha hecho con un puesto titular en el equipo, así como también ha sido considerado como uno de los mejores jugadores en la actualidad.

Tras conocerse el alcance de su lesión, el seleccionado español acudió a las redes sociales para manifestar su dolor emocional al conocer que no volverá a vestirse de corto esta campaña y no podrá hacerlo hasta la cita mundialista que arrancará en junio.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”.

“Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y Visca el Barça”, escribió Yamal.

La lesión del español justo luego de que anotara desde la pena máxima en el partido anterior frente al Celta de Vigo. Yamal no pudo tan siquiera celebrar la anotación, ya que rápidamente se quedó postrado en el terreno de juego por la lesión.

Varios de sus compañeros lo intentaron animar una vez estando quejándose del dolor en el suelo, pero poco pudieron hacer para que Yamal saliera evidentemente dolido por este contratiempo que lo alejará de los campos por unas cinco semanas.

El extremo estaba realizando su temporadas más completa desde que llegó al primer equipo del Barcelona. En los 45 partidos que había disputado, se había apuntado 24 tantos y 17 asistencias (41 participaciones de gol) en todas las competencias, superando las 39 contribuciones de gol que había hecho la campaña anterior.

Solo en LaLiga dejó su marca de goles en 16, siendo esta su campaña más anotadora en este torneo desde su debut en el 2023.