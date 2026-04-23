Trabajadores de Contraloría denuncian acoso y represión

El Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General (Sitracog) denunció acoso laboral, hostigamiento y represión institucional.

A través de un comunicado divulgado este jueves 23 de abril, Sitracog alertó sobre presuntos abusos dentro de la institución.

“Se han identificado patrones reiterados de trato indigno, particularmente contra mujeres, trabajadores con condiciones de salud y servidores que no forman parte de estructuras de poder informal dentro de la institución. Se advierte la existencia de mecanismos de presión orientados al desgaste físico y emocional, con el propósito de provocar la desvinculación voluntaria del personal. Estas prácticas constituyen formas encubiertas de represión laboral”, señala el comunicado.

El documento adelanta que se están documentando las incidencias y que se han activado canales de comunicación con instancias internacionales, incluyendo organismos especializados en materia laboral.

El sindicato advierte que las conductas denunciadas trascienden el ámbito administrativo y podrían activar responsabilidad penal directa.

“Este sindicato reitera su posición: no habrá tolerancia frente al abuso de poder ni frente a la vulneración de derechos fundamentales. La legalidad no es negociable y su cumplimiento es exigible en todos los niveles”.

La Estrella de Panamá contactó a Ezequiel Garibaldi, secretario general de Sitracog, quien ofreció detalles sobre el tema. “Estamos poniendo en conocimiento de la ciudadanía en general y de todos los trabajadores de la Contraloría estos actos y actitudes que violan la ley. De manera arbitraria, se han aplicado traslados y acciones de personal que consideramos acoso, ya que cualquier situación es utilizada como represalia, en contravención de lo establecido en nuestro reglamento interno”, explicó Garibaldi.