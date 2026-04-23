Panamá activa monitoreo tras incidentes a buques en Ormuz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), informó la tarde de este jueves 23 de abril que mantiene seguimiento activo a dos incidentes que involucran buques portacontenedores con bandera panameña en el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Según el reporte de la AMP, a las 10:00 a.m. (hora local) de este miércoles 22 de abril, el buque “Euphoria” fue atacado con disparos por tres embarcaciones no identificadas.

No obstante, no se registraron heridos entre la tripulación y la nave logró trasladarse con seguridad hasta fondear en Khorfakkan, en Emiratos Árabes Unidos.

En un segundo incidente, el buque “MSC Francesca” fue interceptado mientras se disponía a transitar por el estrecho.

De acuerdo con la AMP, la embarcación fue abordada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que solicitó su fondeo cerca de la costa iraní. Actualmente, el buque permanece a la espera de instrucciones por parte de las autoridades de Irán.

La AMP señaló que mantiene comunicación permanente con los operadores y la empresa propietaria de las naves, brindando apoyo conforme a su rol como Estado de abanderamiento y en apego al derecho internacional marítimo. La institución enfatizó que su prioridad es salvaguardar la seguridad de las tripulaciones y de los buques bajo registro panameño.

Por otro lado, el administrador general de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricauter Vásquez, afirmó ayer que la actual situación en Oriente Medio no se traduce en una expectativa de mayores ingresos para la vía interoceánica, pese a posibles cambios temporales en las rutas marítimas globales.

“Nosotros no consideramos que la situación de Medio Oriente está encaminada para poder aumentar los ingresos del Canal”, señaló Vásquez.

Por ello, Vásquez enfatizó que la prioridad de la administración de la vía marítima no es capitalizar crisis internacionales, sino garantizar la estabilidad del servicio.

El funcionario explicó que la confiabilidad es el principal activo del Canal de Panamá, especialmente en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas. “La confiabilidad del servicio es crítica. Cuando esta ruta deja de ser confiable, como ha pasado en otros canales, los usuarios buscan alternativas”, advirtió.

En ese sentido, destacó que Panamá mantiene su enfoque en asegurar que los clientes reciban el tránsito esperado, independientemente de las condiciones del mercado o los precios. “Tenemos que dar el servicio y garantizar el tránsito, eso es lo que caracteriza la operación del Canal”, subrayó.