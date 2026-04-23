Rechazan informes de minoría sobre bioetanol; el debate se reanuda el lunes

Continúa el debate sobre el bioetanol en el pleno de la Asamblea Nacional. Este jueves 23 de abril, el pleno legislativo rechazó los dos informes de minoría presentados por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, los cuales, entre otros aspectos, cuestionaban la obligatoriedad del uso de combustible mezclado con etanol, advertían sobre su impacto ambiental y, en uno de los casos, proponían establecer responsabilidades en caso de daños a vehículos o equipos.

“No vengan a meter gol a la gente”, cuestionó el diputado de la Coalición Vamos, Jhonathan Vega. “Cualquiera que tenga un negocio relacionado con el bioetanol lo va a defender a capa y espada. Olvídense de eso. No va a haber desarrollo económico para nuestro interior. Si no, pregúntenle a la gente de Alanje”, añadió, al señalar que las regiones donde se produce la caña de azúcar no se han visto proporcionalmente beneficiadas.

Vega advirtió también que la producción de etanol no es amigable con el medio ambiente. “Simplemente traslada la contaminación a la producción del bioetanol, porque eso no se hace con machete ni coa”, sostuvo. “Esto no es un tema de querer ayudar al medio ambiente, sino de asegurarle un negocio por varias décadas a tres o cuatro. Al final, las consecuencias las paga el pueblo panameño”, concluyó.

El también diputado de Vamos, Lenín Ulate, citó una nota del Ministerio de Ambiente remitida a la comisión. “En esta nota, el ministro manifiesta que el proyecto de ley 443 adolece de una omisión estructural al no establecer criterios mínimos obligatorios de sostenibilidad ambiental para la producción del biocombustible. Indica, además, que la opción del bioetanol no representa una alternativa menos contaminante, sino todo lo contrario”, apuntó.

Política y defensa del bioetanol

El diputado del Partido Panameñista, José Luis “Popi” Varela, fue uno de los principales defensores de la iniciativa en el pleno. Se refirió punto por punto a los artículos modificados en el proyecto de ley respecto a la legislación vigente.

“Se prioriza la producción nacional y el desarrollo económico de nuestras áreas por encima de la importación. Claro que eso no va a ocurrir de un día para otro; tomará tiempo, como ha pasado en otros países”, explicó.

Sobre la obligatoriedad en el uso, Varela recordó que ya está establecida en la legislación aprobada en 2023.

“La Ley 355, aprobada aquí en 2023 con los votos de colegas que hoy forman parte de la bancada de Vamos, establece la obligatoriedad de una mezcla del 10% a partir del 1 de abril de 2026. Además, su artículo 14 permite que el secretario general pueda incrementar ese porcentaje cuando lo considere necesario. Es decir, con la ley vigente, el bioetanol podría incluso superar ese 10%”, señaló.

El diputado del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, también cuestionó a la bancada de Vamos por su oposición. “La bancada de Vamos dice que está en contra de lo que la ley establece desde hace tiempo sobre el uso obligatorio del etanol. Pero resulta que el líder de esa bancada, en 2023, cuando se discutía esta propuesta, fue quien presentó la iniciativa para reactivar su uso obligatorio: Juan Diego Vásquez. Entonces, digamos las cosas como son”, declaró.

Camacho también defendió al contralor de la República, Anel Flores, señalado por supuestos conflictos de interés, dado que su familia es propietaria de uno de los principales ingenios azucareros del país. “Aquí incluso se intenta descalificar la propuesta diciendo que es un negocio creado para mi amigo, el contralor, ‘Bolo’ Flores. Pero Flores era funcionario público en 2011, cuando se aprobó por primera vez el uso del etanol; también lo era en 2023, cuando se planteó su obligatoriedad, y durante la campaña presidencial en la que se promovía esta medida. Dejemos de engañar al pueblo panameño”, remató.

El pleno fue declarado en sesión permanente y se anunció un receso hasta el próximo lunes a las 3:30 p.m. para continuar con la discusión del proyecto de ley.