Caso Lili Pink: empresa habría lavado más de 730.000 millones de pesos en Colombia

El caso de la cadena de ropa femenina Lili Pink quedó en el centro de una investigación por lavado de activos y contrabando en Colombia, luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara la existencia de una presunta red transnacional que operaba bajo esta fachada comercial.

De acuerdo con el comunicado oficial, la estructura criminal habría lavado activos por más de 730.000 millones de pesos colombianos, ($202.49 millones) mediante un entramado de empresas que simulaban operaciones de comercio exterior para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

Según las autoridades, la organización habría estructurado una red conformada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, a través de las cuales ingresaban productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos. Estas mercancías eran posteriormente distribuidas en el mercado nacional con el objetivo de legitimar los fondos obtenidos.

Las maniobras detectadas incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y la evasión de controles aduaneros, lo que dificultaba la trazabilidad del dinero y facilitaba su incorporación al sistema económico formal.

Según reportes de medios internacionales como El Tiempo y La Opinión, de Colombia, las autoridades colombianas han detallado que en esta estructura a la sociedad panameña Lili Brands Inc. que sería el holding, y tiene como dignatarios a David Max Abadi Homsany, de presidente, Querube C. de Nuñez de secretaria y Lineth Ponce, como tesorera, y la participación de Bestsea Blue, S.A. , según el Registro Público de Panamá, y Fast Moda S.A.S. la empresa colombiana que opera la franquicia.

Delitos documentados

En el desarrollo de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, documentó conductas como el lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos y enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones de pesos ($119.27 millones).

Asimismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) ejecutó aprehensiones y decomisos de mercancía avaluados en más de 54.000 millones de pesos ($14.98 millones). La Fiscalía también estima que el contrabando asociado a la operación podría superar los 75.000 millones de pesos ($20.80 millones).

En paralelo, se obtuvieron órdenes de captura ante un juez de control de garantías de Bogotá, las cuales se encuentran en proceso de materialización.

Bienes ocupados

Como parte de las acciones judiciales, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad.

Las diligencias de ocupación se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, evidenciando el alcance territorial de la presunta red.

De acuerdo con la Fiscalía, los bienes intervenidos continuarán operando mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio ante los jueces competentes.

La entidad indicó que la información fue divulgada por razones de interés general, como parte de su estrategia para afectar las finanzas del crimen organizado en el país.

En Panamá, la marca Lili Pink se comercializa en los principales centros comerciales de la ciudad capital a través de la tienda Intima Secret, cuya representante legal es Joyce Abadi Homsany, pariente de David Max Abadi Homsany, según datos públicos del sistema Panamá Emprende.