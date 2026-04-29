Meduca aún no logra adjudicar licitación de laptops

El Ministerio de Educación (Meduca) no consigue adjudicar la licitación de laptops para estudiantes.

El martes 28 de abril se publicó en el portal Panama Compra una resolución en la que se declara desierto el renglón que hace referencia a la compra de las computadoras portátiles.

El precio de referencia del Meduca era de 273.1 millones de dólares.

Se presentaron tres ofertas:

Consorcio IA Para Todos: $260.3 millones.

IS Group: $304.1 millones.

Cable & Wireless Panama: $378.2 millones.

Las propuestas del Consorcio IA Para Todos y de IS Group fueron rechazadas de plano en el acto de apertura, “el primero por no presentar fianza de propuesta y el segundo por presentar fianza de propuesta cuya vigencia no cumple con lo exigido en el pliego de cargos”, de acuerdo a la información publicada en Panama Compra.

El renglón que sí se logró asignar fue el de software de gestión de licencias Microsoft 365, adjudicado por 4.4 millones de dólares a GBM de Panamá, S.A.