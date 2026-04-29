¡Atención conductores! Precios del combustible en Panamá cambian este viernes 1 de mayo

Panamá aplicará un nuevo ajuste en los precios del combustible a partir del 1 de mayo de 2026. La Secretaría Nacional de Energía informó que esta variación incluirá aumentos en las gasolinas y una disminución en el diésel.

Según el reporte oficial, la gasolina de 95 octanos subirá 4 centavos por litro, quedando en $1.27, mientras que la de 91 octanos aumentará 2 centavos y se ubicará en $1.19 por litro. Por su parte, el diésel bajo en azufre disminuirá 10 centavos, fijando su precio en $1.27 por litro.

Estos precios regirán desde las 6:00 a.m. del 1 de mayo hasta las 5:59 a.m. del 15 de mayo, como parte del esquema de revisión quincenal aplicado en el país.

Este ajuste responde al sistema de paridad de importación, que incluye costos de compra, transporte, almacenamiento y seguros. Dado que Panamá importa todo el petróleo que consume, principalmente desde Estados Unidos, los precios se determinan según el mercado internacional, tomando como referencia el indicador West Texas Intermediate (WTI).