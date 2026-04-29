¡Atención conductores! Precios del combustible en Panamá cambian este viernes 1 de mayo

El Gobierno Nacional extendió por seis meses la regulación de precios máximos para la gasolina (91 y 95 octanos) y el diésel, según lo publicado en<b> Gaceta Oficial</b>, con el objetivo de mantener controlados los costos ante la volatilidad internacional.La disposición abarca múltiples localidades del país, entre ellas Panamá, Colón, La Chorrera, Aguadulce, Santiago y David, donde se continuará implementando este esquema de control.La Secretaría Nacional de Energía fijará los precios cada 14 días con base en los costos de importación, transporte y márgenes de comercialización, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia supervisará su cumplimiento y aplicará sanciones en caso de incumplimiento.