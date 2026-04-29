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¡Atención conductores! Precios del combustible en Panamá cambian este viernes 1 de mayo

Lo que debe saber sobre el cambio de precios del combustible este viernes 1 de mayo
Lo que debe saber sobre el cambio de precios del combustible este viernes 1 de mayo Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/04/2026 14:28
El precio del combustible cambiará este 1 de mayo en Panamá, con aumentos en la gasolina y reducción en el diésel.

Panamá aplicará un nuevo ajuste en los precios del combustible a partir del 1 de mayo de 2026. La Secretaría Nacional de Energía informó que esta variación incluirá aumentos en las gasolinas y una disminución en el diésel.

Según el reporte oficial, la gasolina de 95 octanos subirá 4 centavos por litro, quedando en $1.27, mientras que la de 91 octanos aumentará 2 centavos y se ubicará en $1.19 por litro. Por su parte, el diésel bajo en azufre disminuirá 10 centavos, fijando su precio en $1.27 por litro.

Estos precios regirán desde las 6:00 a.m. del 1 de mayo hasta las 5:59 a.m. del 15 de mayo, como parte del esquema de revisión quincenal aplicado en el país.

Este ajuste responde al sistema de paridad de importación, que incluye costos de compra, transporte, almacenamiento y seguros. Dado que Panamá importa todo el petróleo que consume, principalmente desde Estados Unidos, los precios se determinan según el mercado internacional, tomando como referencia el indicador West Texas Intermediate (WTI).

Seguirá vigente el tope al precio del combustible en el país

El Gobierno Nacional extendió por seis meses la regulación de precios máximos para la gasolina (91 y 95 octanos) y el diésel, según lo publicado en Gaceta Oficial, con el objetivo de mantener controlados los costos ante la volatilidad internacional.

La disposición abarca múltiples localidades del país, entre ellas Panamá, Colón, La Chorrera, Aguadulce, Santiago y David, donde se continuará implementando este esquema de control.

La Secretaría Nacional de Energía fijará los precios cada 14 días con base en los costos de importación, transporte y márgenes de comercialización, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia supervisará su cumplimiento y aplicará sanciones en caso de incumplimiento.

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