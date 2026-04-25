Carmen Miró, demógrafa panameña de fama internacional

Carmen Miró se graduó en el College of St. Catherine [hoy, University of St. Catherine], St. Paul, Minnesota, EE.UU., en 1942. Regresó a su país natal, la República de Panamá, y se convirtió en un personaje legendario en la Demografía de la América Latina.

Con una Licenciatura en Sociología recién adquirida, Carmen ingresó al activismo político panameño y a su carrera profesional tan pronto regresó a su país. Tuvo un papel prominente en el sector femenino de la coalición nacional que impidió la ratificación del controversial tratado Filós-Hines en 1947 relacionado con el Canal de Panamá. Ese mismo año, fue nombrada Directora de Estadística y del Censo de la Contraloría General de la República. El censo nacional de 1950, organizado y dirigido por Carmen Miró, fue considerado modelo regional para los estudios demográficos.

En las siguientes décadas, los avances profesionales de la Licda. Miró fueron conmensurables con su dedicación a las ciencias sociales y su persistencia como una de las pocas mujeres en su campo profesional. Actuó como Directora Fundadora de CELADE, el Centro Lationamericano y Caribeño de Demografía de las Naciones Unidas, con sede en Chile, un cargo que desempeñó durante 18 años, y posteriormente como Directora Fundadora del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Se postuló como candidata a la Vicepresidencia de la República de Panamá en el año 1984 y luego fue la primera mujer que se postuló como candidata a la Rectoría de la Universidad de Panamá. Sus candidaturas no tuvieron éxito, pero las contribuciones multivalentes del liderazgo de Carmen Miró en cuanto a gobierno y política han sido reconocidas con Doctorados Honorarios y reconocimientos por universidades, institutos de investigación y las Naciones Unidas.

Lo más memorable, de acuerdo con sus colegas profesionales y estudiantes, es la concentración de sus esfuerzos en el liderazgo de las Ciencias Sociales y de las poblaciones latinoamericanas: política pública, inequidad económica y soluciones prácticas que podrían mejorar el nivel de vida de las poblaciones que investigó, no solamente como cifras estadísticas, sino como personas individuales con sus propias vivencias. En un discurso pronunciado en honor de Carmen Miró al recibir una distinción del Colegio de México, Manuel Ordorica relata una anécdota de sus estudiantes, quienes recuerdan que desde el primer día de clases, ella conocía por su nombre a cada uno de sus alumnos.

Lo que era evidente para todos era que ella los animaba a estudiar con seriedad y de manera responsable la problemática poblacional, comentó Odorica. Cuando alguien le comentaba a Carmen que había olvidado el nombre de alguna persona, ella respondía: “Estás olvidando algo muy importante, porque la primera característica de las personas es su nombre”.