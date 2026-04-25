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Vida y cultura

Carmen Miró, demógrafa panameña de fama internacional

Derham Hall y la Capilla de Nuestra Señora de la Victoria en St. Paul, Minnesota, EE.UU.
Derham Hall y la Capilla de Nuestra Señora de la Victoria en St. Paul, Minnesota, EE.UU.
En un mundo profesional dominado por hombres, Carmen se destacó como especialista en demografía, sociología y estadística.
En un mundo profesional dominado por hombres, Carmen se destacó como especialista en demografía, sociología y estadística.
Carmen Miró, promoción del ‘42 en el College of St. Catherine, fue pionera, líder y ardiente defensora de la justicia social en la demografía de la América Latina.
Carmen Miró, promoción del ‘42 en el College of St. Catherine, fue pionera, líder y ardiente defensora de la justicia social en la demografía de la América Latina.
Por
Alcides Rodríguez Nieto
  • 26/04/2026 00:00
Carmen Miró (1919–2022) fue una científica social panameña cuya trayectoria transformó la forma en que se entienden las poblaciones en América Latina, pasando de los números fríos a la comprensión de la realidad humana

Carmen Miró se graduó en el College of St. Catherine [hoy, University of St. Catherine], St. Paul, Minnesota, EE.UU., en 1942. Regresó a su país natal, la República de Panamá, y se convirtió en un personaje legendario en la Demografía de la América Latina.

Con una Licenciatura en Sociología recién adquirida, Carmen ingresó al activismo político panameño y a su carrera profesional tan pronto regresó a su país. Tuvo un papel prominente en el sector femenino de la coalición nacional que impidió la ratificación del controversial tratado Filós-Hines en 1947 relacionado con el Canal de Panamá. Ese mismo año, fue nombrada Directora de Estadística y del Censo de la Contraloría General de la República. El censo nacional de 1950, organizado y dirigido por Carmen Miró, fue considerado modelo regional para los estudios demográficos.

En las siguientes décadas, los avances profesionales de la Licda. Miró fueron conmensurables con su dedicación a las ciencias sociales y su persistencia como una de las pocas mujeres en su campo profesional. Actuó como Directora Fundadora de CELADE, el Centro Lationamericano y Caribeño de Demografía de las Naciones Unidas, con sede en Chile, un cargo que desempeñó durante 18 años, y posteriormente como Directora Fundadora del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Se postuló como candidata a la Vicepresidencia de la República de Panamá en el año 1984 y luego fue la primera mujer que se postuló como candidata a la Rectoría de la Universidad de Panamá. Sus candidaturas no tuvieron éxito, pero las contribuciones multivalentes del liderazgo de Carmen Miró en cuanto a gobierno y política han sido reconocidas con Doctorados Honorarios y reconocimientos por universidades, institutos de investigación y las Naciones Unidas.

Lo más memorable, de acuerdo con sus colegas profesionales y estudiantes, es la concentración de sus esfuerzos en el liderazgo de las Ciencias Sociales y de las poblaciones latinoamericanas: política pública, inequidad económica y soluciones prácticas que podrían mejorar el nivel de vida de las poblaciones que investigó, no solamente como cifras estadísticas, sino como personas individuales con sus propias vivencias. En un discurso pronunciado en honor de Carmen Miró al recibir una distinción del Colegio de México, Manuel Ordorica relata una anécdota de sus estudiantes, quienes recuerdan que desde el primer día de clases, ella conocía por su nombre a cada uno de sus alumnos.

Lo que era evidente para todos era que ella los animaba a estudiar con seriedad y de manera responsable la problemática poblacional, comentó Odorica. Cuando alguien le comentaba a Carmen que había olvidado el nombre de alguna persona, ella respondía: “Estás olvidando algo muy importante, porque la primera característica de las personas es su nombre”.

Notas del traductor:

Conocí a Carmen Miró como catedrática en la Facultad de Administración Pública y Comercio de la Universidad de Panamá cuando, a finales de la década de 1950, yo era estudiante en la Facultad de Humanidades. Además de estudiar en mi primera Alma Mater, trabajé en la Oficina de Información y Publicaciones (Relaciones Públicas) de la cual fuí su tercer Director. En la Facultad de Humanidades conocí a otra “Katie”, Catherine Theresa McNamee, estudiante norteamericana egresada con honores del College of St. Catherine en 1959 y parte de Phi Beta Kappa, una sociedad académica dedicada a celebrar y fomentar la excelencia de las humanidades y las ciencias. Catherine y yo tenemos casi 65 años de casados. Pero la historia de las “Katies” en Panamá no termina aquí. A través de Catherine conocí también a María Cristina Herrera de Barnett, otra egresada distinguida del College of St. Catherine (1959), con cuyos padres, Don Luis Herrera y Doña Eva, Catherine residió mientras estudiaba en Panamá.

Nota Bene: Decidí traducir este artículo sobre Carmen Miró a instancias de otra académica, mi compañera de estudios universitarios, la catedrática Margarita Vásquez, Directora de la Academia Panameña de la Lengua, quien se deleitó al saber el reconocimiento profesional que la University of St. Catherine le hacía a Carmen Miró, hija de nuestro eximio poeta Ricardo Miró.

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