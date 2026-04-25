Carmen Miró, demógrafa panameña de fama internacional

Conocí a Carmen Miró como catedrática en la Facultad de Administración Pública y Comercio de la Universidad de Panamá cuando, a finales de la década de 1950, yo era estudiante en la Facultad de Humanidades. Además de estudiar en mi primera Alma Mater, trabajé en la Oficina de Información y Publicaciones (Relaciones Públicas) de la cual fuí su tercer Director. En la Facultad de Humanidades conocí a otra 'Katie', Catherine Theresa McNamee, estudiante norteamericana egresada con honores del College of St. Catherine en 1959 y parte de Phi Beta Kappa, una sociedad académica dedicada a celebrar y fomentar la excelencia de las humanidades y las ciencias. Catherine y yo tenemos casi 65 años de casados. Pero la historia de las 'Katies' en Panamá no termina aquí. A través de Catherine conocí también a María Cristina Herrera de Barnett, otra egresada distinguida del College of St. Catherine (1959), con cuyos padres, Don Luis Herrera y Doña Eva, Catherine residió mientras estudiaba en Panamá.Nota Bene: Decidí traducir este artículo sobre Carmen Miró a instancias de otra académica, mi compañera de estudios universitarios, la catedrática Margarita Vásquez, Directora de la Academia Panameña de la Lengua, quien se deleitó al saber el reconocimiento profesional que la University of St. Catherine le hacía a Carmen Miró, hija de nuestro eximio poeta Ricardo Miró.