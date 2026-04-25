Reputación: el nuevo activo estratégico de la banca panameña en 2026

El sector bancario panameño ha experimentado una mejora significativa en su reputación durante 2026, impulsada por una mayor conexión emocional con los consumidores y un creciente énfasis en la responsabilidad social.

Según el análisis RepCore Banca 2026, elaborado por Reputation Lab en colaboración con Stratego y presentado en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la banca nacional alcanzó una puntuación media de 50 puntos en el indicador RepScore, situándose por encima de la media regional y de Estados Unidos.

Este avance representa un incremento de 3,9 puntos respecto al 2025 y refleja una evolución positiva en la percepción de los consumidores hacia las entidades financieras.

El estudio, basado en más de 27.600 valoraciones en 19 países —2.200 de ellas en Panamá—, confirma que la reputación se ha convertido en un activo estratégico para el sector, con un impacto directo en la intención de recomendación, la predisposición a contratar servicios y la disposición a trabajar en las entidades.

En Panamá, una mejora de cinco puntos en el RepScore se traduce en un aumento de 4,6 puntos en la intención de recomendar, lo que evidencia la relevancia de la reputación como motor de valor.

“La reputación condiciona directamente la capacidad de las entidades de generar apoyo entre sus stakeholders, con implicaciones claras en el negocio”, señaló Fernando Prado, socio de Reputation Lab.

El análisis, sin embargo, advierte que para no perder esa reputación, los bancos deberan tomar en cuenta que la experiencia del cliente depende de temas sensibles como la seguridad de la información, el manejo de datos personales y el aumento injustificado de tarifas y comisiones.

Otro de los hallazgoses el peso predominante del compromiso social en la construcción de la reputación bancaria en Panamá.

Los consumidores identifican como prioridades el apoyo al emprendimiento, la educación financiera y la educación en general, ámbitos en los que esperan una contribución activa de la banca.

De hecho, el 97,3% de los entrevistados considera que las entidades deben invertir en iniciativas sociales, lo que convierte esta expectativa en un requisito explícito de la sociedad panameña.

La transformación digital también hace presencia: el 75,3% de los consumidores panameños utiliza canales digitales como principal vía de interacción con su banco, lo que incrementa la importancia de gestionar adecuadamente la seguridad de la información, el uso ético de los datos personales y la aplicación responsable de la inteligencia artificial.