El plan de Panamá para conquistar el mercado ‘premium’ mundial del cacao fino

Panamá busca consolidar su cacao de calidad “fina” y “aroma” en los nichos internacionales de alto valor. Para acelerar este proceso, las autoridades agropecuarias locales concretaron una alianza estratégica con Brasil, orientada a la firma de un memorando de entendimiento para el apoyo técnico-agrícola y la transferencia de tecnología tropical.

El viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), José Aníbal Rincón, detalló que el acuerdo integrará el trabajo de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y el Ministerio de Agricultura de Brasil, en coordinación con el MIDA y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

El objetivo central es robustecer la cadena productiva del grano. Se trata de “un memorando de entendimiento que queremos en las próximas semanas, en donde ese apoyo con todas las instancias Brasil en toda la parte técnica-agrícola como lo es el Embrapa y como lo es el mismo Ministerio de Agricultura de Brasil, puedan darnos ese apoyo a nosotros, al MIDA, al IDIAP para el desarrollo del cacao”, afirmó Rincón.

Esta cooperación internacional se alinea con las estrategias internas. A mediados de marzo de 2026, el ministro del MIDA, Roberto Linares, anunció un plan junto al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para incentivar la producción en la Comarca Ngäbe-Buglé.

El proyecto contempla el establecimiento de plantas postcosecha para el fermentado del grano y capacitación técnica para procesarlo hasta convertirlo en chocolate de alta calidad.

Para resolver los desafíos de transporte, Linares priorizó la rehabilitación de los caminos de producción y el establecimiento de rutas con vehículos gubernamentales para recolectar las cosechas directamente de los pequeños productores, reduciendo el costo logístico de quienes hoy pagan fletes por transportar solo uno o dos sacos hacia los centros de acopio.

El cacao panameño ya cuenta con un sólido sustento financiero e internacional. Según datos del MIDA (2024), la contribución del rubro ascendió a $50.1 millones en bienes y servicios agropecuarios durante 2023, superando los $37.7 millones de 2021. En el ciclo 2022-2023 se produjeron 562 toneladas en 6,073 hectáreas sembradas, involucrando a un total de 2,170 productores al cierre de 2023, donde el 70% de la producción se destinó a la exportación, en contraste con el 85% de 2022.

Un estudio de ProPanama y la FAO (mayo de 2024) identificó al cacao como uno de los once rubros con mayor potencial de exportación, destacando que la provincia de Bocas del Toro concentra el 99% de la producción nacional, abarcando unas 65,000 hectáreas que benefician a 2,300 familias en 62 comunidades.

Paralelamente, Panamá se encuentra entre los 24 países exportadores de cacao de aroma fino (definido por la Organización Internacional del Cacao, ICCO, como aquel con un índice mayor al 50% según datos de 2005).

En agosto de 2025, el ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó presentó la candidatura oficial del país para ser sede de la World Cocoa Conference 2027, el principal foro intergubernamental del sector, el cual le permitirá al país beneficiarse de acceso a proyectos de cooperación técnica, fondos internacionales, capacitación, estudios especializados y participación directa en la toma de decisiones que marcan la agenda global del cacao.

A nivel de mercado global, el informe de la ICCO de noviembre de 2025 proyectó un giro comercial importante: la temporada 2023/24 cerró con un déficit de 489,000 toneladas, mientras que para el ciclo 2024/25 se prevé un superávit de 49,000 toneladas, impulsado por la molienda global proyectada y la reinversión de los agricultores ante los elevados precios del grano.

El intercambio bilateral con Brasil no se limitará al cacao. El viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cleber Soares, calificó la reunión como “muy buena” y confirmó la firma de un acuerdo para el envío de semillas de café, coco y soja a Panamá, además de transferencia de conocimiento en ganadería, mejoramiento de razas y pastura tropical (gramíneas y leguminosas).

La agenda cerró con planes para evaluar la instalación de una planta brasileña de gestión de fertilizantes en Panamá, el desarrollo de bioinsumos para control de plagas y la capacitación técnica en salud animal.