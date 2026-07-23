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Agroferias del IMA este fin de semana: mira dónde comprar productos el 25 y 26 de julio

El IMA anuncia los lugares de las agroferias del sábado 25 y domingo 26 de julio
El IMA anuncia los lugares de las agroferias del sábado 25 y domingo 26 de julio Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/07/2026 14:31
Consumidores podrán acceder a productos a bajo costo durante las agroferias del IMA programadas para este fin de semana.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este sábado 25 y domingo 26 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Agroferias del IMA del sábado 25 y domingo 26 de julio

Para el sábado 25 y domingo 26 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

SÁBADO 25 DE JULIO

-Darién: Cuadro deportivo de Río de Jesús en el distrito de Santa Fe.

DOMINGO 26 DE JULIO

-Chiriquí: Casa Bolívar en el Barrio Bolívar en el distrito de David.

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