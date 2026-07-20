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Agroferias del IMA este miércoles 22 de julio: conoce los lugares y horarios

El IMA anuncia puntos de agroferias del 22 de julio a nivel nacional.
El IMA anuncia puntos de agroferias del 22 de julio a nivel nacional. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/07/2026 14:39
Las agroferias del IMA llegarán este miércoles a distintos sectores del país con venta de productos a bajo costo

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 22 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de agroferias del IMA del miércoles 22 de julio

Para el miércoles 22 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Casa comunal de La Huaca en el distrito de Río de Jesús y en la cancha multiusos de Los Ruices en El Prado en el distrito de Las Palmas.

-Panamá Oeste: Casa comunal de El Arado en el distrito de La Chorrera.

-Herrera: Junta Comunal de El Rincón en el distrito de Santa María.

-Chiriquí: Cancha comunal de Dos Ríos en el distrito de Dolega.

-Panamá Este: Loma del Naranjo y El Llano Nuevo en el distrito de Chepo.

-Darién: Casa comunal de Santa Librada en Yaviza en el distrito de Pinogana.

-Panamá: En los edificios Tuira y Chucunaque en Betania en el distrito de Panamá.

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