Diputado Jonathan Vega pide a Cancillería investigar el reclutamiento de panameños para la guerra en Rusia

El diputado de la coalición Vamos, Jonathan Vega, pidió este jueves 23 de julio al Ministerio de Relaciones Exteriores investigar el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, al considerar preocupante que personas sean atraídas con ofertas de empleo y terminen involucradas en un conflicto armado.

Las declaraciones del diputado a La Estrella de Panamá surgen en medio de las denuncias de familiares que afirman que algunos panameños viajaron a Rusia creyendo que trabajarían en actividades civiles, pero posteriormente fueron incorporados al Ejército ruso.

Vega, quien es diputado por el área de Gualaca, en donde vive uno de esos panameños, señaló que conoció el caso a través de los medios de comunicación y expresó su preocupación por la forma en que, según dijo, se aprovecharían de la falta de oportunidades laborales en el país.

“La verdad es que me enteré de eso hoy por los medios de comunicación. Es algo preocupante cómo juegan con la necesidad de las personas por un puesto de trabajo y posteriormente quedan envueltos en una guerra que no tiene ni pie ni cabeza para personas que son de aquí de Panamá y van a otra latitud”, manifestó.

El diputado indicó que tiene conocimiento de casos de personas del distrito de Gualaca, en la provincia de Chiriquí, que presuntamente viajaron con la expectativa de trabajar en el área de maquinaria pesada.

“Tengo entendido que inclusive hay personas de nuestro circuito, del distrito de Gualaca, que fueron con ánimos de trabajar en materia de equipo pesado. Sin embargo, cuando llegan al lugar se percatan de que la situación es otra. Simplemente exponen su vida sin ningún tipo de necesidad más allá que de trabajar honradamente”, afirmó.

También expresó preocupación por las versiones sobre panameños desaparecidos en territorio ruso.

Vega sostuvo que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores dar seguimiento a estos casos y determinar cómo operan las personas o entidades que reclutan ciudadanos panameños.

“Solicitamos a Cancillería muy respetuosamente que se investigue esta situación. Es un tema que debería investigar cuál es la situación, cuál es el estatus y cuáles son los requisitos que estas empresas, instituciones o algún tipo de organismo utilizan para seducir a las personas aprovechándose de la necesidad y de la falta de empleo que existe en el país”, señaló.

El diputado también atribuyó el interés de algunos jóvenes por aceptar este tipo de ofertas a la escasez de oportunidades laborales en Panamá.

“Es una necesidad que afrontamos día con día. No hay empleo, no hay trabajo, más que promesas de campaña que se quedaron en el tiempo”, expresó.

Finalmente, reiteró su llamado a las autoridades para esclarecer los hechos.

“Ojalá Cancillería pueda resolver este tema, darle seguimiento e investigar lo que está pasando, porque es muy preocupante que jóvenes panameños, en busca de empleo, queden envueltos en una guerra que no tiene ningún tipo de conveniencia para ninguno de ellos”, concluyó.

Las declaraciones de Vega se producen mientras crece el debate por el reclutamiento de panameños para servir en el Ejército ruso.

Por un lado, familiares de varios ciudadanos aseguran que sus seres queridos fueron engañados con supuestas ofertas de trabajo relacionadas con maquinaria pesada y posteriormente enviados a entrenamientos militares, e incluso han denunciado casos de personas desaparecidas.

Por otro, un joven chiricano que actualmente permanece en Rusia aseguró en una entrevista con Radio Panamá que viajó de manera voluntaria, que conocía desde el inicio que sería incorporado al Ejército ruso y que aceptó las condiciones del contrato. Según explicó, muchos panameños toman esa decisión debido a la falta de empleo en el país y a los incentivos económicos ofrecidos.