Contratos indefinidos aumentan 25%, según Mitradel

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, destacó que el Gobierno mantiene su enfoque en fortalecer las oportunidades laborales para los panameños y promover una mayor estabilidad en el mercado de trabajo, especialmente a través del incremento de contratos indefinidos.

Según explicó la titular del Mitradel, actualmente existen “indicios claros de contratación”, reflejados en un aumento del 25% en los contratos indefinidos en comparación con el año anterior, lo que considera una señal positiva para la economía y la generación de empleos en el país.