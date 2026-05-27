Contratos indefinidos aumentan 25%, según Mitradel

<b>Contratos por seis meses siguen permitidos por la ley, afirma Mitradel</b>Muñoz también se refirió a los contratos laborales por seis meses, aclarando que este tipo de acuerdos se encuentran dentro del marco legal vigente. No obstante, señaló que las autoridades trabajan en estrategias para garantizar el cumplimiento de la ley y fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores panameños.<i><b>'Es un tema que no tiene límites porque la ley se lo permite, estamos trabajando en ello', </b></i>afirmó la ministra, quien reiteró que el objetivo principal es proteger la mano de obra nacional y generar mayores oportunidades de empleo estable para los ciudadanos.