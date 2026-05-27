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Contratos indefinidos aumentan 25%, según Mitradel

Jackeline Muñoz resalta crecimiento del empleo estable en el país
Jackeline Muñoz resalta crecimiento del empleo estable en el país Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/05/2026 13:27
La ministra Jackeline Muñoz aseguró que el Gobierno trabaja para fortalecer el empleo estable en Panamá.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, destacó que el Gobierno mantiene su enfoque en fortalecer las oportunidades laborales para los panameños y promover una mayor estabilidad en el mercado de trabajo, especialmente a través del incremento de contratos indefinidos.

Según explicó la titular del Mitradel, actualmente existen “indicios claros de contratación”, reflejados en un aumento del 25% en los contratos indefinidos en comparación con el año anterior, lo que considera una señal positiva para la economía y la generación de empleos en el país.

Contratos por seis meses siguen permitidos por la ley, afirma Mitradel

Muñoz también se refirió a los contratos laborales por seis meses, aclarando que este tipo de acuerdos se encuentran dentro del marco legal vigente. No obstante, señaló que las autoridades trabajan en estrategias para garantizar el cumplimiento de la ley y fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores panameños.

“Es un tema que no tiene límites porque la ley se lo permite, estamos trabajando en ello”, afirmó la ministra, quien reiteró que el objetivo principal es proteger la mano de obra nacional y generar mayores oportunidades de empleo estable para los ciudadanos.

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